Công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho 2 xã của huyện Tĩnh Gia

Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh vừa có buổi thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 cho hai xã Ninh Hải và Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia.

Hình ảnh tại buổi thẩm định.

Xã Hải Lĩnh và Ninh Hải là hai xã bãi ngang của huyện Tĩnh Gia, xuất phát điểm thấp, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, vì vậy trong chương trình xây dựng NTM đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương cùng chung sức, đồng lòng xây dựng NTM và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đoàn thẩm định kiểm tra thực tế tại trường Mầm non xã Ninh Hải.

Trong giai đoạn 2012-2019, xã Ninh Hải đã huy động được 167 tỷ 453 triệu đồng để xây dựng NTM, xây dựng các thiết chế văn hóa, xã hội. Đến nay, 100% các tuyến đường liên xã, liên thôn được nhựa hóa; 65% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo cho phương tiện phục vụ sản xuất, trường Mầm non và Tiểu học được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia; 6/6 thôn được công nhận thôn văn hóa. Số hộ nghèo từ 15,9% năm 2016 đến nay giảm xuống còn 1,75%, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2019 đạt 40,87 triệu đồng/người/năm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Mô hình nuôi tôm thương phẩm ở xã Hải Lĩnh.

Đối với xã Hải Lĩnh, trong giai đoạn 2012-2019 đã huy động được 394 tỷ 355 triệu đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa và hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Đặc biệt, trong những năm qua địa phương đã động viên nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, như: Mô hình ngô ngọt liên kết, khoai tây liên kết. Đồng thời, địa phương cũng đã đấu mối và tạo điều kiện cho lao động có việc làm thường xuyên tại các nhà máy trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, có thu nhập ổn định, nhờ đó thu nhập của người dân trong năm 2019 đạt 40,63 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,72%. Vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Dựa vào kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, báo cáo thẩm định của các ngành và báo cáo thẩm tra của UBND huyện Tĩnh Gia, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã thống nhất 2 xã Ninh Hải và Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện để trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019.

Sỹ Thành