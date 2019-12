Công nhận 57 xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đợt 3 năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 5404/QĐ-UBND về việc công nhận 57 xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2019 (đợt 3) trên địa bàn tỉnh.

Mô hình cửa hàng an toàn thực phẩm đang ngày một nhân rông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đợt 3 năm 2019, có 3 xã của TP Thanh Hóa (Quảng Đông, Đông Vinh, Quảng Phú); 2 phường của thị xã Bỉm Sơn (Ba Đình và Ngọc Trạo); 6 xã của huyện Nga Sơn (Nga Thắng, Nga Thiện, Nga Hải, Nga Tiến, Nga Thanh, Nga Phú); 2 xã của huyện Hậu Lộc (Đại Lộc và Mỹ Lộc); 3 xã của huyện Hoằng Hóa (Hoằng Trinh, Hoằng Lộc, Hoằng Tân); 2 xã của huyện Quảng Xương (Quảng Lưu và Quảng Trung); 2 xã của huyện Tĩnh Gia (Thanh Thủy và Hải Lĩnh); 11 xã của huyện Nông Cống (Thăng Long, Trường Minh, Tượng Văn, Vạn Hòa, Tế Lợi, Tượng Sơn, Minh Nghĩa, Hoàng Sơn, Minh Khôi, Trường Giang, Tân Khang); 3 xã của huyện Thiệu Hóa (Thiệu Vũ, Thiệu Nguyên, Thiệu Vận); 3 xã của huyện Triệu Sơn (Xuân Thọ, Thái Hòa, Thọ Cường); 6 xã của huyện Thọ Xuân (Xuân Phong, Thọ Lập, Xuân Phú, Xuân Bái, Thọ Lộc, Xuân Trường); 2 xã của huyện Ngọc Lặc (Lam Sơn, Cao Thịnh), 2 xã của huyện Cẩm Thủy (Cẩm Giang, Cẩm Ngọc); 5 xã của huyện Bá Thước (Kỳ Tân, Ái Thượng, Cổ Lũng, Lũng Cao, Lương Nội); 1 xã của huyện Quan Hóa (Nam Xuân); 3 xã của huyện Như Thanh Hải Long, Mậu Lâm, Xuân Du); 1 xã của huyện Như Xuân (Tân Bình) được công nhận xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm theo quy định.

Việc được công nhận đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm sẽ là động lực lớn để các địa phương tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm, hàng hóa trên thị trường, phấn đấu đến năm 2020, thực phẩm sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tô Hà