Công đoàn Viên chức tỉnh: Sôi nổi các phong trào thi đua

Những năm qua, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, qua đó góp phần phát huy được tính tích cực, sáng tạo, cổ vũ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cũng như nhiệm vụ do tổ chức công đoàn giao.

Các tập thể được tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019.

Ông Lê Khắc Bình, Chủ tịch CĐVC tỉnh cho biết: Các công đoàn cơ sở (CĐCS) trong khối đã hưởng ứng tích cực và chủ động tổ chức các hoạt động một cách sáng tạo, bám sát các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh, CĐVC tỉnh phát động. Các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCCVCLĐ... đã góp phần bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân không ngừng được nâng lên.

Nhiều CĐCS đã vận dụng sáng tạo và phát động các phong trào thi đua có tính đặc thù của ngành gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Điển hình là CBCC, đoàn viên công đoàn các cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước triển khai phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” đạt nhiều kết quả trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. CBCC, đoàn viên công đoàn các đơn vị khối tư pháp, nội chính tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử theo chức năng, nhiệm vụ đạt nhiều kết quả góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm, góp phần ổn định tư tưởng, tạo lòng tin trong các tầng lớp nhân dân. CBCCVCLĐ các cơ quan văn hóa, thể thao, du lịch và báo chí thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh...

Đặc biệt, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến và nghiên cứu các đề tài khoa học được các CĐCS phát động thu hút đông đảo CBCCVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Các chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm của các cơ quan, đơn vị phần lớn đều được xây dựng thành các đề án công tác, đảm bảo tính khoa học và tính khả thi, hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực hiện. Kết quả trong năm 2019 đã có hàng trăm đề án công tác, đề tài khoa học các cấp, hơn 1.150 sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật, trong đó có 3 sáng kiến, giải pháp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Với phương châm “Thi đua là nền tảng để phát triển”, ngay từ đầu các năm học, công đoàn Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Thanh Hóa đã cùng với chuyên môn phát động và triển khai phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đến toàn thể cán bộ, giáo viên (CBGV). Phối hợp với chuyên môn thành lập hội đồng sáng kiến kinh nghiệm, hội đồng nghiệm thu, hội đồng thi đua khen thưởng. Trường có cơ chế, quy định tạo điều kiện cho CBGV tham gia tuyển chọn, xét chọn các đề tài khoa học cấp tỉnh; tổ chức khen thưởng, động viên các cá nhân có thành tích, tạo môi trường thuận lợi để CBGV nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo, phát triển thành những sáng kiến, đề tài khoa học có giá trị thực tiễn... Nhiều năm qua, đội ngũ CBGV nhà trường đã tích cực và chủ động tham gia công tác nghiên cứu khoa học, làm mô hình học cụ luôn được phát huy tốt. Từ năm 2016 đến nay, CBGV nhà trường đã có gần 100 đề tài, sáng kiến cải tiến, mô hình thiết bị tự làm được đăng ký và triển khai thực hiện. Trong đó có gần 40 đề tài, sáng kiến, mô hình thiết bị tự làm được công nhận cấp cơ sở; 6 đề tài đạt giải tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa; 7 mô hình thiết bị tự làm đạt giải hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc; 11 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, thời gian tới, CĐVC tỉnh chỉ đạo các CĐCS tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ, phấn đấu 95% trở lên CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% trở lên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có 90% trở lên đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”.

Bài và ảnh: Thanh Huê