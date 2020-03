Công an TP Thanh Hóa tích cực phòng chống dịch COVID-19

Để phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Công an TP Thanh Hóa đã chủ động tổ chức lực lượng tiến hành rà soát, quản lý và nắm chắc số người nước ngoài, số công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch để thông báo, phối hợp với ngành Y tế phòng ngừa, cách ly theo quy định.

Lực lượng Công an TP Thanh Hóa triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời chỉ đạo công an các phường Quảng Thành và Hàm Rồng phối hợp triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, bố trí lực lượng giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực cách ly. Tại điểm cách ly của tỉnh tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường ĐH Hồng Đức, Công an thành phố đã bố trí 2 tổ, với 19 cán bộ chiến sĩ; điểm cách ly của thành phố tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng cũng được bố trí 2 tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cả bên trong, lẫn bên ngoài của khu vực cách ly, không để người dân tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, cản trở việc di chuyển công dân về khu vực cách ly.

Cùng với đó, Công an thành phố đã chủ động triển khai những biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, trọng tâm là nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh lên trang facebook cá nhân, gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận; tăng cường xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá, buôn lậu khẩu trang y tế; hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định. Đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 9 trường hợp đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19; 2 trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để bán khẩu trang, vật tư y tế giá cao…

Quốc Hương