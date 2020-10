Công an tỉnh Thanh Hóa ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Chiều 21-10-2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt.

Được biết từ đầu tháng 10-2020, trên địa bàn các tỉnh miền Trung liên tiếp hứng chịu những trận bão, lũ nặng nề. Đặc biệt là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng và Hà Tĩnh đã xảy ra mưa lũ lớn trên diện rộng, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở đất, sập đổ nhà, tắc nghẽn, chia cắt giao thông, làm khoảng 133 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn hộ dân chịu cảnh ngập lụt, thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng bão, lụt.

Để chung tay cùng chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể CBCS Công an tỉnh dành những hành động thiết thực, tình cảm sâu sắc, trách nhiệm của mình cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã trực tiếp ủng hộ 1 ngày lương để ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Đây là hành động thiết thực, thể hiện tình cảm cao đẹp về tình quân dân, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh chung tay, góp sức cùng đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Hoàng Thọ