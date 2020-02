Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa virus corona

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus corona (nCoV), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa virus corona

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tăng cường công tác quản lý người nước ngoài.

Theo số liệu thống kê của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 30-1-2020, trên địa bàn tỉnh có 422 người nước ngoài đang lao động, làm việc tại 162 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, có 177 trường hợp quốc tịch Trung Quốc đang làm việc tại 162 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có 191 người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài về Việt Nam thăm thân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (trong đó có 117 trường hợp từ Trung Quốc và Đài Loan).

Để chủ động ứng phó và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa có công văn chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý người nước ngoài đang lao động, làm việc, học tập tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và số người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài về thăm thân trong dịp Tết Nguyên đán 2020; tiến hành rà soát, phân loại, kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài để phối hợp với ngành y tế địa phương tuyên truyền và triển khai các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống, xử lý, ngăn chặn dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe của CBCS và phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp người nước ngoài có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh để cách ly và xử lý kịp thời.

Rà soát, nắm chắc số công dân là người Thanh Hóa đi lao động ở nước ngoài, nhất là công dân đi lao động ở Trung Quốc về quê ăn Tết và các trường hợp khác có khả năng về Việt Nam trong thời gian tới để có biện pháp cách ly, xử lý kịp thời. Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh ở địa phương, báo cáo kịp thời tình hình cho lãnh đạo Công an tỉnh.

Mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng công an cần thực hiện nghiêm túc quy trình công tác; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, tránh bị nhiễm bệnh. Đồng thời mỗi cán bộ phải tự bảo vệ bản thân và gia đình khi tham gia sinh hoạt, vui chơi tại các khu vực đông người, đặc biệt là các khu vực đang có dịch... Cần tỉnh táo khi tiếp cận trước những nguồn thông tin đăng tải trên mạng xã hội, chọn lọc chia sẻ những nguồn thông tin chính thống, tránh chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội vì có thể khiến mối lo ngại về dịch bệnh corona bị thổi phồng.

Đình Hợp