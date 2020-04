Công an Thanh Hóa hỗ trợ 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi đồng hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sáng 3-4-2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao cho Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa số tiền 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao số tiền ủng hộ 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đây là số tiền do CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa quyên góp nhằm ủng hộ, chung tay cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh phòng, chống dịch COVID-19. Thông qua đó, thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia, tinh thần nhân văn, nhân đạo sâu sắc và sự đồng hành của lực lượng Công an Thanh Hóa trong việc chủ động, tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, cũng như trong việc động viên, tiếp sức hỗ trợ kịp thời cho các lực lượng chức năng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người CBCS Công an Thanh Hóa trong lòng nhân dân.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ của Công an tỉnh, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự ủng hộ kịp thời của CBCS Công an Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng công an luôn là một trong những lực lượng ở tuyến đầu, nên công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị trong thời gian tới lực lượng công an sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, chung tay cùng MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng Đảng bộ, chính quyền có thêm nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Cùng ngày, một số đơn vị như Chi cục Thuế, Quản lý thị trường, Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa… cũng đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đình Hợp