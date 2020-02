Công an huyện Tĩnh Gia: Chủ động phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Để chủ động phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona, Công an huyện Tĩnh Gia đã chủ động tham mưu và tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ có thể lây nhiễm vi rút corona.

Công an huyện Tĩnh Gia phối hợp với bảo vệ công ty giầy Anora tuyên truyền chống dịch.

Trong đó Công an huyện đã chủ động rà soát và quản lý tốt số người nước ngoài làm việc, học tập trên địa bàn huyện, nhất là đối với số người Trung Quốc hoặc từ Trung Quốc trở về tại các nhà máy FDI trên địa bàn KKT Nghi Sơn. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia hiện có hơn 400 người nước ngoài sinh sống, làm việc, trong đó có 63 người Trung Quốc. Dịp Tết nguyên đán năm 2020, có 38 người Trung Quốc về quê ăn Tết. Sáng 31-1, đã có 35 người Trung Quốc làm việc tại Công ty TNHH Giày Anora Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia quay trở lại làm việc. Trung tá Lê Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia cho biết: Đối với số người từ Trung Quốc về quê ăn Tết sang Việt Nam làm việc, Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, tuyên truyền và rà soát, theo dõi tình hình, sức khỏe và có các biện pháp xử lý dịch bệnh khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Cùng với việc tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài đang làm việc, học tập tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và số người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài về thăm thân trong dịp Tết, lực lượng công an huyện cũng đang tiến hành rà soát, nắm chắc số công dân là người Thanh Hoá đi lao động ở nước ngoài, nhất là số người đi lao động ở Trung Quốc về quê ăn Tết hoặc chưa về trong dịp Tết nhưng có khả năng sẽ về trong thời gian tới để có biện pháp cách lý, xử lý kịp thời khi có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Thái Thanh