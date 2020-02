(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ khi bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid -19) bùng phát ở Trung Quốc, Công an huyện Quảng Xương đã xác định số lao động đi làm việc ở Trung Quốc qua con đường không chính thức là một trong những nguồn nguy cơ lây lan dịch. Do vậy, Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã làm tốt công tác quản lý, giám sát lao động từ vùng có dịch trở về.

{publishtime} {title} {lead} {title} Công an huyện Quảng Xương: Quản lý tốt những người từ vùng dịch Covid-19 về địa phương Ngay từ khi bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid -19) bùng phát ở Trung Quốc, Công an huyện Quảng Xương đã xác định số lao động đi làm việc ở Trung Quốc qua con đường không chính thức là một trong những nguồn nguy cơ lây lan dịch. Do vậy, Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã làm tốt công tác quản lý, giám sát lao động từ vùng có dịch trở về. Công an huyện Quảng Xương tổ chức quản lý, giám sát số người lao động từ nước ngoài về địa phương. Theo báo cáo của Công an huyện Quảng Xương, đến thời điểm này trên địa bàn toàn huyện đã có 170 người lao động tại Trung Quốc về địa phương. Để giám sát chặt số lao động đi và đến từ các vùng có dịch, Công an huyện đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình có người đi lao động trái phép tại Trung Quốc về quê chủ động theo dõi, giám sát tình trạng sức khỏe và tự cách ly ngay tại gia đình. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của ngươi dân về các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19. Trở về từ Trung Quốc trong thời điểm dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, chị Lê Thị Hạnh cùng con gái ở xã Quảng Nham mặc dù đã có giấy chứng nhận sức khỏe của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn nhưng 2 mẹ con chị vẫn được cách ly, theo dõi tại nhà. Qua 14 ngày cách ly, đến nay, 2 mẹ con chị Hạnh đều không có biểu hiện của dịch bệnh viêm đường hô hấp, sức khỏe tốt. Chị cho biết: “Sau khi trở về từ Trung Quốc được cán bộ trạm y tế xã đến quan tâm hỏi thăm, tuyên truyền cho cách ly, bên ngoài, mình cũng không tiếp xúc với ai cả, chỉ ở nhà thôi. Trong thời gian cách ly cán bộ y tế xã đến ngày 2 lần để kiểm tra. Rất may không sao cả” Không chỉ kiểm soát những lao động làm việc tại các vùng dịch đã trở về địa phương, Công an huyện Quảng Xương cũng tập trung rà soát danh sách những lao động là người địa phương đi làm việc ở vùng có dịch chưa trở về để chủ động trong phát hiện, giám sát dịch. Trung tá Đồng Văn Chiến, Phó trưởng Công an huyện chia sẻ: “Huyện Quảng Xương hiện còn trên 100 trường hợp đang làm việc tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chưa về. Chúng tôi đã lập danh sách, có phương án quản lý nếu những người này trở về địa phương”. Trong thời gian tới, Công an huyện Quảng Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng tránh tránh lây lan dịch Covid -19, hướng dẫn người dân không nên tin và nghe theo những thông tin, luận điệu xuyên tạc, không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh mà một số trang facebook cá nhân đăng tải. Đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ số công dân lao động từ các vùng có dịch về địa phương để kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này tại địa phương. Thái Thanh

Từ khóa: COVID-19