Công an huyện Hà Trung: Hiến máu tình nguyện năm 2020

Sáng 24-4, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hà Trung, Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh phối hợp với Công an huyện tổ chức hiến máu tình nguyện tại đơn vị Công an huyện. 102 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an xã, thị trấn đã tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ tham gia hiến máu tình nguyện.

Với nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, trong những năm qua cán bộ chiến sỹ Công an huyện Hà Trung, mà nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện vì cộng đồng do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tổ chức. Nguồn máu thu được từ chương trình hiến máu tình nguyện góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu cứu người tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đồng thời bổ sung nguồn máu an toàn vào ngân hàng máu của tỉnh để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Các cán bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ tham gia hiến máu tình nguyện.

Thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sỹ Công an trong huyện hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại buổi hiến máu tình nguyện, nhiều đồng chí là lãnh đạo Công an huyện, đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an huyện đã tham gia hiến máu.

Kết quả, đã thu được 99 đơn vị máu, góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Trang Hằng