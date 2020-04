Chuyện vợ chồng giáo viên vùng cao may khẩu trang cho bà con dân bản

Thầy giáo Hà Ngọc Tiếm tặng khẩu trang cho bà con bản Mười, xã Lũng Cao (Bá Thước).

Thương dân bản vùng cao còn nghèo khó, vợ chồng thầy giáo Hà Ngọc Tiếm, ở bản Mười, xã Lũng Cao (Bá Thước) đã mua vải may hàng trăm khẩu trang phát miễn phí cho người dân ở các bản khu Cao Sơn và các vùng lân cận để phòng chống dịch COVID-19.

Bản Mười, xã Lũng Cao thuộc khu Cao Sơn (Son – Bá – Mười) có 62 hộ dân, 252 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Thái. Bản Mười cách trung tâm xã hơn 10 km, ở độ cao gần 1.200m so với mực nước biển, là bản khó khăn nhất của huyện Bá Thước. Mặc dù được cán bộ thôn, xã tuyên truyền về cách phòng, chống dịch COVID-19, nhưng do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, bên cạnh đó trình độ dân trí chưa cao, bà con chưa ý thức được sự nguy hiểm về dịch bệnh COVID-19, nên khi ra khỏi nhà không đeo khẩu trang để phòng dịch, bảo vệ sức khỏe.

Thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn của bà con nơi đây, thầy giáo Hà Ngọc Tiếm, công tác hơn 20 năm tại Trường Phổ thông cơ sở Cao Sơn bàn với vợ, hiện là giáo viên Trường THCS và THPT Bá Thước, tận dụng máy khâu sẵn có của gia đình, trong thời gian nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19, thay vì cầm phấn thì cầm kéo để cắt vải, may khẩu trang phát miễn phí cho bà con trong bản, với mong muốn bà con nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và bảo vệ cộng đồng trước dịch bệnh COVID-19. Do đó, vợ chồng thầy giáo Hà Ngọc Tiếm đã mua các loại vải đảm bảo yêu cầu, đặc biệt là vải thổ cẩm để may khẩu trang. Được biết, những ngày cuối tháng 3-2020, vợ chồng thầy giáo Hà Ngọc Tiếm đã may được hơn 300 khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân.

Là người dân trong bản được thầy giáo Hà Ngọc Tiếm phát khẩu trang, ông Bùi Văn Yên phấn khởi nói: “Do điều kiện gia đình khó khăn, hơn nữa đường đi lại vất vả nên tôi không xuống núi mua khẩu trang cho bản thân và gia đình phòng dịch COVID-19 được. Được thầy Tiếm phát khẩu trang miễn phí, tôi và mọi người trong gia đình cũng như trong bản vui mừng, biết ơn thầy Tiếm lắm”.

Không chỉ người dân ở bản Mười được vợ chồng thầy giáo Hà Ngọc Tiếm phát khẩu trang miễn phí mà còn nhiều người dân ở các bản khác ở khu Cao Sơn và một số thôn ở xã Nam Sơn (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) mỗi khi có việc đi ngang qua cũng đến nhận khẩu trang miễn phí do vợ chồng thầy Tiếm may. Trong mỗi lần phát khẩu trang vải, thầy giáo Tiếm còn là một tuyên truyền viên tích cực vận động, hướng dẫn bà con về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Được biết, trong thời gian này, thầy giáo Hà Ngọc Tiếm đang may hơn 300 khẩu trang ủng hộ cho học sinh Trường THCS và THPT Bá Thước.

Thầy giáo Hà Văn Tiếm chia sẻ: “Tôi công tác và sinh sống ở bản Mười được hơn 20 năm, thấu hiểu được điều kiện khó khăn về mọi mặt của đồng bào nơi đây; muốn mua bán, trao đổi hàng hóa phải vượt hơn 10 km đường đèo dốc để xuống trung tâm xã. Trong khi toàn xã hội đang thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, mà bà con ở các bản khu Cao Sơn chưa có ý thức đeo khẩu trang mỗi khi đi ra khỏi nhà nên vợ chồng tôi đã dùng số vải sẵn có và mua mới để may khẩu trang phát cho bà con. Các mẫu khẩu trang đều được tham khảo ý kiến của người dân xem có phù hợp, đảm bảo chất lượng hay không. Ngoài ra, tôi còn trực tiếp hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vận động thực hiện vệ sinh nơi ở, không tham gia các hoạt động tụ tập đông người”.

Nói về việc làm ý nghĩa của vợ chồng thầy giáo Hà Ngọc Tiếm, ông Ngân Mạnh Hùng, Bí thư, Trưởng thôn Mười, xã Lũng Cao, cho biết: Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, chúng tôi đã đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng đến bà con trong bản về cách phòng, chống dịch. Tuy nhiên, bản Mười là bản vùng cao nhất của huyện, đường xá đi lại khó khăn, đời sống của bà con vô cùng vất vả. Việc vợ chồng thầy giáo Hà Ngọc Tiếm phát khẩu trang cho bà con dân bản là nghĩa cử cao đẹp, giúp cho bà con nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe.

Giá trị mỗi chiếc khẩu trang không lớn nhưng việc làm của vợ chồng thầy giáo Hà Ngọc Tiếm có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng nhân dân cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Văn An

(Trung tâm VHTT-DL Bá Thước)