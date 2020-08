Chuyện về gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu ở Nông Cống

Đã 25 lần tham gia hiến máu, ông Đồng Khắc Luân - một tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) ở xã Vạn Thiện (Nông Cống) còn vận động vợ và những người con của mình tích cực tham gia, đóng góp cho phong trào HMTN của địa phương và của tỉnh. Ông được vinh danh là 1 trong số 100 người HMTN tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

Hai vợ chồng tình nguyện viên Đồng Khắc Luân, Huỳnh Thị Hòa tham gia hiến máu tại chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt năm 2020 tại tỉnh Thanh Hóa.

Sinh ra ở vùng đất thuần nông, ông Đồng Khắc Luân đã gắn bó với nghề chăn nuôi gia cầm và kinh doanh dịch vụ xây dựng. Bên cạnh việc sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Luân là một trong những người tích cực với các phong trào của địa phương. Cá nhân ông nhận thấy việc HMTN là chương trình mang đậm chất nhân văn và đầy ý nghĩa cao đẹp nên đã tự tìm đến với phong trào. Ông Luân chia sẻ: Qua truyền thông, công tác tuyên truyền, tôi hiểu được tầm quan trọng, giá trị của việc hiến máu, không có một loại chế phẩm nào có thể thay thế được máu để duy trì sự sống của con người. Có rất nhiều người đang phải chiến đấu với bệnh tật, rất cần tiếp máu, các cơ sở y tế cũng cần có nguồn máu để kịp thời cung cấp cho các bệnh nhân khi cần. Vì vậy, tôi luôn suy nghĩ càng hiến được nhiều máu cho người bệnh càng quý giá, bởi lẽ “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Năm 2007 lần đầu tiên ông Đồng Khắc Luân tham gia HMTN. Kể từ thời điểm đó, ông tham gia đều đặn các đợt HMTN do huyện tổ chức. Không chỉ vậy, ông còn lặn lội từ nhà lên TP Thanh Hóa để tham gia các sự kiện HMTN lớn do tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Trở về từ mỗi đợt hiến máu, ông đều cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, ngược lại còn giúp cho bản thân thay đi lượng máu cũ để sản sinh ra máu mới, hiến máu còn là dịp kiểm tra sức khỏe, là nguồn máu dự trữ cho tương lai nếu chẳng may bản thân bị đau ốm. Từ năm 2007 đến nay, cá nhân ông Luân đã có tổng cộng 25 lần HMTN.

Trở thành tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu của huyện Nông Cống, ông Luân còn là một trong những tuyên truyền viên tích cực cho phong trào HMTN của địa phương. Ông đã vận động chính các thành viên trong gia đình mình gồm vợ và 2 con trai tham gia vào các hoạt động HMTN. Từ những lần tham gia hiến máu của bản thân, ông Luân đã truyền đạt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác HMTN cho vợ và hai người con của mình. Từ tấm gương chính là người chồng, người cha của mình, vợ ông Luân là cô Huỳnh Thị Hòa, hiện là giáo viên Trường THCS Vạn Thiện cũng rất ủng hộ chồng và cùng tham gia hiến máu. Bên cạnh đó, là lãnh đạo của trường, cô cũng tuyên truyền, vận động, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan cùng tham gia hiến máu mỗi dịp huyện Nông Cống phát động. Hai người con trai của ông Luân là Đồng Nam Vương (sinh năm 1988) và Đồng Khắc Việt (sinh năm 1994) cũng đều có 7 lần HMTN. Hai anh Vương và Việt hiện cũng là những tình nguyện viên nhiệt tình của phong trào HMTN huyện Nông Cống. Tính đến nay, cả gia đình ông Đồng Khắc Luân đã có 43 lần HMTN. Giờ đây, cứ mỗi lần huyện Nông Cống tổ chức Ngày hội HMTN đều có sự tham gia đầy đủ của cả 4 thành viên trong gia đình ông Luân. Không chỉ vậy, gia đình ông còn tham gia các sự kiện lớn như Hành trình đỏ – Kết nối dòng máu Việt do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức.

Năm 2019, tại chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt, ông Đồng Khắc Luân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động HMTN năm 2018 - 2019. Tháng 6-2020, ông Đồng Khắc Luân vinh dự là 1 trong 100 tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu được tôn vinh tại chương trình “Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần thứ XIV năm 2020”. Đây là thành tích và là sự ghi nhận đối với cá nhân ông Đồng Khắc Luân và gia đình, đã có nhiều đóng góp cho phong trào HMTN.

Nói về tình nguyện viên Đồng Khắc Luân, bà Trịnh Thị Tiếp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Ông Đồng Khắc Luân được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Thanh Hóa chọn cử là đại biểu tiêu biểu đại diện cho những tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh tham dự. Đây không chỉ là niềm tự hào, vinh dự của cá nhân ông Luân mà còn là niềm vinh dự chung của tỉnh Thanh Hóa, thể hiện hoạt động HMTN trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, nhận được sự ủng hộ của mỗi cá nhân với cộng đồng. Phong trào HMTN của tỉnh Thanh Hóa những năm qua có sự phát triển mạnh mẽ với những kết quả ấn tượng. Những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào xuất hiện ngày càng nhiều. Gia đình ông Đồng Khắc Luân là một trong những gia đình hiến máu tiêu biểu nhất của tỉnh Thanh Hóa.

Mong rằng, thời gian tới, gia đình ông Đồng Khắc Luân sẽ tiếp tục tham gia hiến máu nhắc lại nhiều lần hơn nữa; tuyên truyền, vận động được nhiều người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu, đóng góp cho công tác điều trị, cấp cứu người bệnh và phát triển phong trào HMTN tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Mạnh Cường