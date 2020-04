Chuyện những cựu chiến binh hiến đất làm đường

Cổng và tường rào mới của hội viên CCB thôn Ngưu Phương, xã Quảng Khê (Quảng Xương) được xây dựng lại sau khi hiến đất mở rộng đường.

Trong những lần đi công tác, chúng tôi được gặp gỡ, trò chuyện với những cựu chiến binh (CCB) tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi.

Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau nhưng đều có chung mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho quê hương ngày càng đẹp hơn.

Về thôn Ngưu Phương, xã Quảng Khê (Quảng Xương) những ngày cuối tháng 3, không khí làm đường giao thông nông thôn thật nhộn nhịp. Nhà thì xây dựng lại tường rào mới sau khi đã hiến đất, nhà xây dựng lại cổng, nhà dỡ bỏ công trình trên đất, nhà lại chung tay đổ bê tông để tuyến đường sớm được hoàn thành. Phấn khởi chia sẻ với chúng tôi, bác Lê Thế Quyến, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Ngưu Phương, cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã Quảng Khê chọn thôn Ngưu Phương làm điểm. Thôn có 11 gia đình hội viên trên cùng tuyến đường đã tự nguyện hiến đất để mở rộng và làm mới đường giao thông trong thôn. Điều đáng nói là nhiều gia đình hội viên đã không tính toán thiệt hơn mà sẵn sàng hiến đất với diện tích lớn như gia đình CCB Lê Thế Nguyên 110m2, gia đình CCB Lê Văn An 100m2, gia đình CCB Lê Thế Hân 87m2...”. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng CCB Lường Thị Thương, thôn Ngưu Phương vẫn sẵn sàng hiến 60m2 đất, 50m tường rào và cổng để thôn mở rộng đường đi. Một chiếc cổng mới, một tường rào mới đã được xây dựng lại bên tuyến đường bê tông hóa rộng, sạch, đẹp. CCB Lường Thị Thương chia sẻ: “Là hội viên CCB nên tôi luôn tin tưởng, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng NTM, chúng tôi là những người được hưởng lợi trực tiếp nên không chỉ hội viên CCB mà cả người dân trong thôn cũng đều ủng hộ, cùng đóng góp ngày công, kinh phí để thực hiện”.

Quảng Xương được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. Để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thành công huyện NTM thứ 2 của tỉnh, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã đảm nhận từng phần việc cụ thể với mục tiêu mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình, phần việc do CCB đảm nhận, mỗi hội viên CCB có việc làm thiết thực thực hiện các tiêu chí NTM. Đi đôi với xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên, tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng tủ sách pháp luật cho nhà văn hóa, xây dựng cột cờ tặng công sở các xã, thị trấn, bảo đảm an ninh trật tự..., cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã gương mẫu, tự nguyện hiến hơn 10.000m2 đất, tháo dỡ nhiều công trình trên đất để làm đường giao thông nông thôn. Lâu nay, việc vận động người dân hiến đất xây dựng NTM không phải nơi nào cũng thuận lợi bởi nhiều người không đồng tình. Thế nên, những đóng góp thiết thực của cán bộ, hội viên CCB được lãnh đạo huyện Quảng Xương đánh giá rất cao.

Ngôi nhà 3 gian nho nhỏ, lợp mái tôn, chưa lát nền và chưa quét vôi ve là nơi ở của CCB Phạm Hoàng Hà, xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc). Ngôi nhà được dựng xây từ sự hỗ trợ của hội CCB và các tổ chức, đoàn thể trong xã. Các vật dụng của gia đình chẳng có gì đáng giá. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng CCB Phạm Hoàng Hà vẫn tự nguyện làm một việc cao cả mà ít ai có thể làm được. Đó là hiến tặng hơn 1.500m2 đất để chính quyền địa phương xây dựng trường mầm non cho các cháu học hành. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Vĩnh Quang mở rộng quy hoạch và đầu tư để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Các gia đình có diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng đều đã nhận tiền bồi thường theo quy định, riêng CCB Phạm Hoàng Hà người có diện tích đất bị ảnh hưởng lớn nhất đã tự nguyện hiến tặng cho chính quyền địa phương xây dựng trường mầm non. Giá trị của mảnh đất trị giá khoảng 150 triệu đồng. Điều đáng nói, mảnh đất ấy đã từng được sản xuất thóc lúa nuôi sống gia đình CCB Phạm Hoàng Hà suốt nhiều năm qua. Chia sẻ về việc làm của mình, CCB Phạm Hoàng Hà, cho biết: “Tôi sống một mình, con gái đã lấy chồng, con trai đi làm ăn xa. Mọi sinh hoạt của tôi chỉ dựa vào tiền phụ cấp bệnh binh hằng tháng. Vẫn biết “tấc đất là tấc vàng”, trong khi cuộc sống còn thiếu thốn, tiền nợ xây nhà mãi mới trả hết nhưng nghĩ về tương lai của thế hệ mai sau, tôi đã thuyết phục các con đồng ý. Từ ngày ngôi trường được nâng cấp, mở rộng khang trang, sạch đẹp đến nay, giáo viên, phụ huynh và học sinh vui mừng lắm. Tôi thấy việc mình làm thật sự ý nghĩa”. Không riêng gì CCB Phạm Hoàng Hà, rất nhiều hội viên CCB khác trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc cũng đã gương mẫu, đi đầu, hiến những mét đất của gia đình để làm đẹp cho địa phương. Mỗi hội viên CCB ở Vĩnh Lộc đã trở thành những hạt nhân tạo sức lan tỏa để đông đảo nhân dân chung tay thực hiện. Nhìn những tuyến đường khang trang, rộng rãi nối liền các thôn xóm, người dân đi lại thuận tiện, cán bộ, hội viên CCB ai cũng vui mừng vì việc làm của mình đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư.

Sau 10 năm chung sức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp hội CCB trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều cách làm hiệu quả. Đông đảo cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã hiến 1.051.265m2 đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi. Không chỉ thế, mỗi cán bộ, hội viên CCB còn đóng góp kinh phí lát đá vỉa hè, làm hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trồng cây xanh trên các tuyến đường... Việc làm này rất ý nghĩa bởi không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, nó còn mang dấu ấn của hội CCB trong đời sống xã hội.

Tố Phương