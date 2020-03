Chung tay vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em

Tại Lễ phát động “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói: “Lấy hạnh phúc và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em là mục tiêu hành động”.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh, huyện cùng với các thành viên mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” thị trấn Nga Sơn.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo đó, năm 2019, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục chọn chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” làm chủ đề trọng tâm để thực hiện và tập trung vào 3 nội dung chính. Thứ nhất, an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình (gồm các nội dung: Phòng chống bạo lực gia đình; xâm hại phụ nữ, trẻ em; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng chống suy dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em). Thứ hai, an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội, về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn trên môi trường mạng. Thứ 3, an toàn trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm. Các hoạt động thuộc 3 nội dung trên đã góp phần xây dựng một không gian sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em và phụ nữ, góp phần vào công tác bình đẳng giới.

Bám sát chỉ đạo của hội phụ nữ cấp trên và thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã tập trung vào những đầu việc trọng tâm, trọng điểm để thực hiện, đó là: Truyền thông bằng nhiều hình thức; thực hiện có hiệu quả Đề án 938 (Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ), Đề án 939 (Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025); đồng thời chủ động đề xuất với UBND tỉnh, phối hợp với các ngành liên quan khai thác nguồn lực tổng kinh phí trên 8,2 tỷ đồng triển khai các hoạt động đạt được kết quả nổi bật, như: Tổ chức lễ phát động hưởng ứng và ký cam kết thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại 5 cụm thi đua trong hệ thống hội; xây dựng 10 mô hình điểm “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, đến nay, các cấp hội đã nhân rộng được 173 mô hình, nâng tổng số lên 183 mô hình; phối hợp với Trung ương Hội tổ chức Hội thảo “Triển khai mô hình làng quê an toàn”; tổ chức 310 lớp tập huấn kỹ năng, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; 123 sự kiện truyền thông, cuộc truyền thông tại các vùng miền, trường học, cộng đồng; nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, tổ hợp tác/HTX theo chuỗi giá trị đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gian hàng giới thiệu sản phẩm an toàn tại các huyện, thị xã, thành phố... các mô hình đã huy động được sự vào cuộc của nhiều cấp, ngành tại địa phương cùng chung tay xây dựng, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Trong công tác tham gia giám sát và phản biện xã hội về bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hàng năm, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì giám sát thực hiện các luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em (Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới...) và thực hiện các chính sách đối với lao động nữ theo quy định của Bộ luật Lao động (theo kế hoạch đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt) qua đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi các nội dung của luật cho phù hợp với thực tiễn góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em; phối hợp kiểm tra, lên tiếng, can thiệp, hỗ trợ một số vụ việc về bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Yêu cầu tổ chức hội cơ sở nắm bắt các vụ việc về bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, kịp thời báo cáo lên cấp tỉnh, thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân, hướng dẫn gia đình nạn nhân các thủ tục pháp lý đòi lại sự công bằng. Đồng thời, có văn bản với cơ quan điều tra để góp thêm tiếng nói bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em; ký kết phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2022; tổ chức các hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân... góp phần bảo đảm các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Bám sát các nội dung của chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, năm 2020, Hội LHPN tỉnh chú trọng hướng nội dung thực hiện trọng tâm vào công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. An toàn cho phụ nữ và trẻ em được thực hiện cụ thể qua xây dựng các mô hình, trong đó trọng tâm là mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Mô hình này thực hiện trong năm 2020 được hiểu rộng hơn, rõ nét và bao quát hơn, đó là trong mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” có nhiều mô hình khác, như: Mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”, “Phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Nhà sạch vườn đẹp”, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch... để bảo đảm mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” phải thực sự mang đến sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Với mục tiêu: “Mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã triển khai kế hoạch xây dựng mới 17 mô hình điểm “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; 22 mô hình điểm “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”. Đồng thời ký kết phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Luật gia tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện công tác bình đẳng giới, xây dựng xã hội an toàn, trật tự, kỷ cương, thượng tôn pháp luật.

