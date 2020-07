Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm các gia đình chính sách tại huyện Hoằng Hóa

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020), chiều 23-7, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Hoằng Hóa

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn đến thăm và tặng quà thương binh Lê Văn Sửu, thôn Hồng Thái, xã Hoằng Đồng.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Tỉnh đoàn...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn đến thăm và tặng quà mẹ liệt sỹ Lại Thị Biểu, thôn Đằng Trung, xã Hoằng Đạo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn đã đến thăm và tặng quà mẹ liệt sỹ Lại Thị Biểu, thôn Đằng Trung, xã Hoằng Đạo có con trai hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; thương binh Nguyễn Tá An, thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt; thương binh Lê Văn Sửu, thôn Hồng Thái, xã Hoằng Đồng. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày của các gia đình. Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn đến thăm và tặng quà thương binh Nguyễn Tá An, thôn Trù Ninh, xã Hoằng Đạt.

Nhân dịp nay, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị huyện Hoằng Hóa tiếp tục quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách; đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; huy động các nguồn lực từ cộng đồng, các nhà hảo tâm để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Lê Hợi