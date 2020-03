Chia sẻ yêu thương với trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt

... Những hoạt động chung tay góp sức chăm sóc, hỗ trợ, chia sẻ yêu thương với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã mang lại ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp các em có thêm cơ hội để được sống, học tập, lao động, trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội.

Chương trình Cặp lá yêu thương đã “chắp cánh ước mơ” cho 2 anh em Lương Văn Hùng và Lương Thị Hường được đến trường.

Tiếp sức cho em đến trường

Hai anh em ruột Hà Thanh Lâm 12 tuổi và Hà Diệu Linh mới 10 tuổi đã mồ côi cha. Mẹ đi làm xa mỗi năm chỉ về 1 lần. 2 em được ông bà nội là Hà Văn Quyền - Lương Thị Phến ở thị trấn Quan Sơn (Quan Sơn) cưu mang, nhưng gia cảnh ông bà cũng rất khốn khó, mới thoát hộ nghèo lên cận nghèo vào cuối năm 2019. Do tuổi ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu nên ông bà luôn trong tâm trạng lo lắng không biết có chăm lo cho 2 cháu học hết THPT được không. Những tưởng phải đối mặt với nguy cơ nghỉ học giữa chừng thì Linh được Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông nhận đỡ đầu giúp em tiếp tục được đến trường cho đến khi đủ 18 tuổi. Ngoài ra, Lâm còn được một nhà tài trợ khác tặng 1 chiếc xe đạp, giúp con đường đến trường hằng ngày của 2 anh em được gần hơn.

Bố mất do bị lũ cuốn trôi chưa được 2 năm thì mẹ lập gia đình mới, 2 anh em Lương Văn Hùng và Lương Thị Hường người dân tộc Dao ở xã Mường Lý (Mường Lát) phải nương tựa vào nhau để sống. Với ước mơ giản dị là được đến trường, 2 em may mắn được Chương trình Cặp lá yêu thương trao tặng số tiền 12 triệu đồng và được nhà hảo tâm là ông Nguyễn Ánh Dương, đại diện Tổng Công ty May 10 nhận đỡ đầu, hỗ trợ 600.000 đồng/tháng cho đến khi 2 em đủ 18 tuổi. Đây chính là động lực để 2 anh em Lương - Hường vượt khó vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Đúng vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, em Lương Thị Thuận, học sinh lớp 9 Trường PTDT bán trú THCS Xuân Chinh (Thường Xuân) nhận được phần quà gồm chăn ấm, áo ấm và một số đồ dùng học tập khác. Thuận chia sẻ: Món quà không chỉ giúp em bảo vệ sức khỏe trong những đêm đông lạnh giá, những ngày rét đi học mà còn sử dụng được lâu dài. Cũng có tên trong danh sách được nhận quà nhưng do nhà cách xa trung tâm xã, đường lại nhiều đèo dốc nên em Lò Văn Lâm học cùng lớp 9 với Thuận đã không kịp có mặt để nhận quà. Thầy Cầm Bá Xuyên, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Xuân Chinh, cho biết: 2 em Thuận và Lâm đều sinh ra trong gia đình nghèo. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng 2 em luôn cố gắng học tập, rèn luyện. Riêng Lâm nhiều năm liên tục đạt học sinh giỏi, có tên trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Cần sự chung tay góp sức của cộng đồng

Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025, trong tháng 1-2020, 400 em học sinh các cấp học của các xã: Nguyệt Ấn, Kiên Thọ (Ngọc Lặc) và Xuân Lẹ, Xuân Chinh (Thường Xuân) đã nhận được những phần quà là những chiếc áo ấm, chăn ấm và một số đồ dùng khác.

Với nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái “Thương người như thể thương thân”, để tiếp thêm sức mạnh, thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt hiếu học, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện đã tổ chức các hoạt động tặng quà, đồ dùng học tập, xe đạp, trao học bổng... với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Có những đơn vị, doanh nghiệp nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo hiếu học lên đến hàng trăm triệu đồng. Điển hình là Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông. Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông cho biết: Việc nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được công ty triển khai từ năm 1998 với mục đích giúp trẻ mồ côi vơi đi những bất hạnh trong cuộc sống. Hiện công ty đang nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng 85 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Nếu cháu nào học tiếp lên bậc học cao hơn công ty sẽ tiếp tục tài trợ. Để thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn hiếu học, công ty vẫn sẽ tiếp tục nhận đỡ đầu. Nhiều cháu được công ty đỡ đầu nay đã trưởng thành và lập nghiệp.

Cùng với đó là các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em, bằng nhiều hình thức, mỗi năm Quỹ Bảo trợ trẻ em đã huy động được hàng tỷ đồng để thực hiện các chương trình hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu... Riêng năm 2019 từ số tiền trên 4 tỷ đồng huy động được, quỹ đã phối hợp tổ chức tặng xe đạp cho 170 em; trao quà, học bổng cho gần 1.000 em, trong đó trao học bổng dài hạn cho 525 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ phẫu thuật cho 45 em bị dị tật vận động, 30 em sứt môi, khe hở vòm họng, 30 em bị các bệnh về mắt; phẫu thuật cho 2 em bị tim bẩm sinh... Việc huy động, vận động các nguồn lực thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ trẻ em đã được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả. Số trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt tuy giảm dần qua các năm song vẫn chiếm tỷ lệ cao (chiếm 4,5% trên tổng số trẻ em toàn tỉnh). Vì vậy cần nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia, chung tay góp sức của cả cộng đồng nhằm tiếp thêm sức mạnh, tạo động lực để các em tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên.

Bài và ảnh: Mai Phương