“Chất lính” giữa thời bình

Từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường Tây Nguyên và những nơi cuộc chiến diễn ra ác liệt như: Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh, Tây Ninh... Cái khốc liệt của chiến tranh không đánh gục được người lính Nguyễn Duy Nở nhưng cũng đã để lại trên cơ thể ông những thương tật không bao giờ chữa lành.

Chiến tranh là vậy. Có người lính nào bước ra khỏi cuộc chiến vẹn nguyên, không mất mát. Nhưng đối với ông Nở và rất nhiều người lính khác: “Có thể sống sót trở về đã là một niềm may mắn lớn lao, một đặc ân mà cuộc đời dành cho họ”.

Khi đất nước thống nhất, từ đơn vị C4, D15, E537, Trung đội trưởng, Thiếu úy Nguyễn Duy Nở phục viên trở về quê hương sau nhiều năm xa cách. Sống giữa thời bình, trong không gian làng xã quây quần, ấm áp, ông Nở vẫn không nguôi ngoai nhớ về năm tháng chiến đấu đã qua. Ông nhớ về những người đồng chí cùng thôn, xóm đã cùng mình nhập ngũ khi tuổi xuân phơi phới, sức trẻ căng tràn nhưng duy nhất chỉ còn ông sống sót trở về.

Có lẽ bởi vậy nên ông Nở luôn sống với sự hàm ơn sâu sắc. Ông luôn tâm niệm trong lòng: “Cuộc sống cho mình cơ hội để tiếp tục sống vậy thì mình hãy sống cho thật xứng đáng, sống để cống hiến, trả ơn và sống thay phần đồng đội đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng”. Càng quý trọng những điều may mắn mà cuộc sống dành cho mình, ông Nở càng quyết tâm phấn đấu. “Phải làm sao để có thể vượt qua nghèo khó vươn lên trong cuộc sống khi tôi gần như chỉ có 2 bàn tay trắng và gánh nặng gia đình đang đè nặng trên vai? Làm sao để những đứa em trong gia đình tôi có việc làm ổn định, không phải chịu cảnh ly hương?” – Đó là những nỗi niềm, tâm sự khiến ông Nở phải suy nghĩ, trăn trở rất nhiều.

Phát huy tinh thần, nghị lực kiên cường của người lính Cụ Hồ; sẵn sàng đương đầu với “sóng to gió cả”, ông Nở cùng các em chung tay góp sức, lao vào xây dựng, phát triển kinh tế gia đình. “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, bám vào cái gốc rễ nông nghiệp tự ngàn đời đã nuôi lớn dân tộc Việt, anh em ông Nở “khởi nghiệp” từ việc đấu thầu, cải tạo 6 sào ao bỏ hoang của HTX thành các ao nuôi cá. Sau đó, ông tiếp tục lăn lộn, thử sức mình với đủ loại công việc: Phát triển chăn nuôi (nuôi bò lai sind, vịt thời vụ...), xây lò nung vôi, khai thác cát, sản xuất vật liệu xây dựng... Đối với bất kỳ công việc gì, ông Nở và các em của mình cũng chăm chỉ, cần mẫn, đồng lòng, gắng sức. Sự gắn kết, yêu thương, đùm bọc, sẻ chia giữa anh em đã trở thành niềm vui, niềm tự hào; góp phần tạo nên sức mạnh, nguồn động lực thôi thúc ông Nở không ngừng nỗ lực phấn đấu, vươn lên gặt hái nhiều thành công. Năm 2002 có thể xem là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời người cựu chiến binh, doanh nhân Nguyễn Duy Nở. Từ nguồn vốn chắt chiu, dành dụm được trong suốt chặng đường bươn chải, lăn xả với đủ mọi công việc; nắm bắt, đón nhận tinh thần đổi mới của Đảng và Nhà nước, ông Nở quyết định thành lập Công ty (CT) TNHH Hoàng Tuấn, lĩnh vực hoạt động theo đăng ký ban đầu là xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi và công trình dân dụng.

Trưởng thành trong môi trường quân đội, nay là giám đốc một doanh nghiệp, ông Nở vẫn luôn xác định phải không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, học tập, trau dồi đạo đức cách mạng. Ông khẳng định: “Trong chiến tranh, tôi là người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc thì trong thời bình, tôi là người chiến sĩ kiên cường chiến đấu trên mặt trận phát triển kinh tế nhằm xây dựng đời sống và tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội”. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, kiên trì khắc phục khó khăn, thử thách, ông Nở đã xuất sắc lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của CT không ngừng phát triển lớn mạnh. Với số vốn điều lệ ban đầu chỉ có 1,8 tỷ đồng, sau 17 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, CT liên tục phát triển bền vững, thể hiện rõ trong các tiêu chí SXKD tăng trưởng hằng năm. CT đã vươn lên chiếm lĩnh nhiều ngành nghề kinh doanh quan trọng trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay từ những ngày đầu thành lập, ông Nở đã mạnh dạn hoạch định ra chiến lược kinh doanh trọng điểm của CT là: Tập trung trí tuệ, tiền vốn đầu tư một cách có chiều sâu cả về con người và cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hiện đại, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu thi công các công trình lớn, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Bên cạnh đó, CT chú trọng đa dạng các loại hình SXKD, vừa kết hợp sản xuất vật liệu xây dựng, vận tải và nhận thầu khoán các công trình giao thông, thủy lợi, chủ động hỗ trợ, phục vụ nhau kết nối như một dây truyền nhằm vượt qua sự khắc nghiệt của cơ chế thị trường để tự khẳng định mình. Đến nay, CT đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường với cơ sở vật chất đáng kể, gồm: Hơn 40 xe ô tô vận tải, hơn 40 đầu máy công trình các loại và nhiều thiết bị thi công khác với tổng trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng. CT thường xuyên tạo việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho hơn 230 cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV – LĐ). Với phương châm “lấy uy tín và chất lượng là hàng đầu, tuân thủ mọi sự giám sát, kiểm định của các cơ quan quản lý”, các công trình do CT thi công luôn được lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao. CT đã trúng thầu những công trình có giá trị lớn, mang tính trọng điểm của tỉnh như: Công trình nâng cấp, cải tạo đê Bắc Long Giang (Hà Trung); đường giao thông nối Quốc lộ 1A xuống Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến; cầu Đông Tây 4 và cầu Đông Tây 1 – Khu Kinh tế Nghi Sơn; xử lý khẩn cấp kè biển Khu Du lịch biển Hải Tiến; Khu tái định cư Hải Tiến; đường giao thông Hoằng Phú – Hoằng Giang (huyện Hoằng Hóa), Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường (Hậu Lộc)... Và hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đường bộ, đường sông với mức đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thời gian gần đây, CT còn tổ chức thi công một số công trình tại các tỉnh ngoài. Điển hình như dự án sửa chữa, nâng cấp kênh Tây thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng tại tỉnh Tây Ninh với tổng giá trị xây lắp hơn 34 tỷ đồng. Đây là một bước tiến trong việc nâng cao năng lực chiếm lĩnh thị trường; nhằm góp phần tiếp tục khẳng định vị thế của CT không chỉ bó hẹp trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa mà dần vươn đến các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Khi nói về thành công của bản thân và CT TNHH Hoàng Tuấn nói chung, ông Nở vẫn thường nhắc đến hai chữ “may mắn”. Nhưng nhìn lại cả quá trình nỗ lực phấn đấu của ông và CT có thể dễ dàng nhận thấy một điều rằng: May mắn chỉ là yếu tố rất nhỏ. “Thương trường như chiến trường”, nếu muốn tồn tại và phát triển trong “chiến trường” khốc liệt ấy, mỗi doanh nghiệp đều phải tự tìm tòi, học hỏi, nỗ lực vươn lên để chứng tỏ được năng lực, uy tín. Đặc biệt, vai trò điều hành, lãnh đạo, năng động, sáng tạo của người đứng đầu phải luôn được phát huy, trở thành “kim chỉ nam” cho các hoạt động SXKD của CT. Trên cương vị của người “thuyền trưởng”, ông Nở không chỉ là người bản lĩnh trong cuộc sống, nhạy bén với biến động của thị trường mà còn đặc biệt yêu thích, đề cao sự sáng tạo. Tổng kết kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn, ông Nở tích cực phát huy tinh thần sáng tạo; từ đó đề ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo ra nguồn động lực mới hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất phát triển. Nhiều sáng kiến ở các khâu SXKT của ông Nở khi ứng dụng đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như: Tận dụng các loại nguyên liệu phế thải tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường; tận dụng dầu thải của ô tô và các loại máy công trình để đốt nhựa đường thay củi và các nhiên liệu khác; sử dụng đầm lăn trong đổ bê tông để tăng hiệu quả công việc; sử dụng máy bơm chìm hút nước trên bề mặt bê tông; sử dụng gạch không nung thay thế gạch đất sét nung; chế tạo máy phun dầu áp lực để đốt dầu thải thay củi... Nhờ hiệu quả của các sáng kiến này, ông Nở nhiều lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo; được các cấp, các ngành trong tỉnh ghi nhận.

Ngoài vai trò quan trọng của người đứng đầu, bên cạnh việc phát triển CT trên tất cả các phương diện: Đảm bảo đời sống và nâng cao năng lực đội ngũ CBCNV – LĐ, thu hút lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tâm huyết, gắn bó với công việc; chăm lo phát triển tổ chức đảng và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thuế. Từ ngày thành lập, CT liên tục được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh tặng Bằng khen về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước; luôn phấn đấu thực hiện nghĩa vụ thuế năm sau cao hơn năm trước. Cùng với đó, ông Nở được biết đến là người tích cực tham gia, đóng góp cho hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội... Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc - “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, hằng năm, CT TNHH Hoàng Tuấn đều trích khoảng 400 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người tàn tật, trẻ mồ côi, hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó. Từ năm 2010 đến nay, CT triển khai xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa có tổng giá trị hơn 500 triệu đồng giúp cho các đối tượng là hội viên hội cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình có công với nước. Mỗi năm, vào dịp tết đến, xuân về, ông đều tặng hàng chục sổ tiết kiệm với giá trị từ 1 triệu đồng trở lên cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Tham gia nhiều chương trình quyên góp ủng hộ học sinh nghèo vượt khó, “nâng cánh ước mơ”; nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và TP Thanh Hóa cho đến khi hoàn thành bậc đại học; phụng dưỡng suốt đời 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 1 thương binh nặng. Ông Nở chân thành chia sẻ: “Làm từ thiện cũng là 1 cách để tôi trả ơn cuộc đời và cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn”.

Nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, tích cực đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước, ông Nở liên tục đạt danh hiệu cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 15 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 114 bằng khen do các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh trao tặng. Đặc biệt, tháng 8 – 2019, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người, ông Nở được lựa chọn là một trong 50 đại biểu tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa đi báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội). Cũng trong năm 2019, ông Nở lọt top 100 doanh nhân tiêu biểu toàn quốc và được nhận Cúp Thánh Gióng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Vượt lên tất cả khó khăn, thử thách; với ý chí kiên định, nghị lực phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, ông Nở đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Không hài lòng với những gì mình có, để tiếp tục phát huy hơn nữa hình ảnh đẹp của người lính Cụ Hồ giữa thời bình, ông Nở luôn đặt ra những mục tiêu và phương hướng, nỗ lực hoàn thiện mình hơn trên những chặng đường sắp tới. Và dù ở bất kỳ cương vị nào đi chăng nữa, sống và cống hiến vẫn mãi là tâm niệm mà ông Nguyễn Duy Nở trăn trở.

