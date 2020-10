Chấp thuận mở dải phân cách đường giao thông từ QL47 đến đường Hồ Chí Minh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc chấp thuận mở dải phân cách đường giao thông từ QL47 đến đường Hồ Chí Minh tại Km5+337, huyện Thọ Xuân.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH may Tùng Phương được mở dải phân cách giữa tạm thời trên tuyến đường từ QL47 đến đường Hồ Chí Minh tại Km5+400 (lý trình thực tế).

Kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý bảo trì, khai thác điểm mở dải phân cách giữa tạm do doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, Công ty TNHH may Tùng Phương phải tự đóng dải phân cách giữa theo quy định và không được bồi thường, hỗ trợ kinh phí.

Trong quá trình khai thác, Công ty TNHH may Tùng Phương chịu trách nhiệm bảo trì, đảm bảo an toàn giao thông phạm vi điểm mở dải phân cách giữa; kịp thời khắc phục sự cố ảnh hưởng đến an toàn giao thông, sự bền vững của các công trình đường bộ phạm vi điểm mở dải phân cách nêu trên.

BĐT