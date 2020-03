CEO Dược phẩm Tâm Bình: “Nếu thất nghiệp tôi sẽ làm thợ may”

“Chiếc máy khâu mẹ tôi tặng từ năm 13 tuổi vẫn hoạt động suốt 40 năm nay, lúc may quần cho chồng, khi sửa áo cho con. Nếu thất nghiệp tôi sẽ làm thợ may”. Dược sĩ Lê Thị Bình – Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình không giấu được nụ cười hạnh phúc khi kể về “ước mơ” nhỏ bé của mình.

Tổng Giám đốc - Dược sĩ Lê Thị Bình.

“Tôi là người phụ nữ của gia đình”

Được biết đến là một doanh nhân thành đạt, nhưng Tổng Giám đốc Lê Thị Bình tự nhận mình là người phụ nữ của gia đình, với chị hạnh phúc mỗi ngày là được chăm sóc chồng con, vun vén cho tổ ấm. “Công việc là đam mê của tôi nhưng tôi là người phụ nữ của gia đình. Nấu ăn, may vá, dạy dỗ con cái… là niềm yêu thích của tôi”, chị chia sẻ.

Đều đặn cứ 6h30 sáng, chị lại đạp xe ra chợ để chuẩn bị cơm nước cho gia đình như bao người phụ nữ khác. Quần áo giản dị, chiếc xe đạp cũ… ban đầu ít ai nghĩ chị là lãnh đạo của thương hiệu dược nổi tiếng. Trò chuyện với chị, chúng tôi có cơ hội biết bí kíp sống hạnh phúc của “nữ thuyền trưởng” được nhiều người mến mộ này.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thuốc cứu người, không chỉ được mẹ truyền nghề, mà chị còn học được ở mẹ mình cách nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình. Chị kể, 28 năm về chung một nhà, vợ chồng chị chưa một lần cãi vã. Trong gia đình, thường có những quy định và nguyên tắc riêng nên chẳng bao giờ phải to tiếng với nhau. Chồng nóng thì mình “nhịn” đi một chút để cửa nhà ấm êm.

Quan điểm dạy con của chị cũng rất đặc biệt, thương con nhưng chị không “vuốt ve”, nuông chiều mà có phần “lạnh”. Chị để con “thiếu” một chút, để con cố gắng… nhưng đủ để các con thấu hiểu sự hy sinh và trách nhiệm của cha mẹ. Vì vậy các con của chị đều ngoan ngoãn, học giỏi, thành đạt.

Dược sĩ Lê Thị Bình và gia đình hạnh phúc.

Bật mí về “ước mơ” nhỏ bé của mình, chị say sưa kể: “Nhà tôi đông anh em, từ nhỏ tôi đã may quần đùi cho 5 anh em trai. Sau này có gia đình, tôi vẫn may quần đùi cho chồng, quần áo cho mẹ, cho mình và sửa chữa quần áo cho các con. Tôi từng có dự định nếu thất nghiệp sẽ làm cô thợ may. Nhưng không biết bao giờ mới thất nghiệp.”

“Mình còn nhiều hoài bão”

Trong căn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Lê Thị Bình, khung ảnh gia đình được treo ở vị trí trang trọng, xung quanh là những tấm bằng khen, giải thưởng của cá nhân và công ty. 10 năm gây dựng thương hiệu Dược phẩm Tâm Bình, cá nhân chị đã 5 lần được trao tặng cúp Bông Hồng Vàng, 3 lần nhận Cúp Thánh Gióng tôn vinh 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu. Còn thương hiệu Tâm Bình đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Đông dược với các sản phẩm được người bệnh tin dùng trên toàn quốc.

Nhìn vào những thành quả đáng mơ ước ấy, nhiều người nghĩ rằng chị đã có thể “thất nghiệp” để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng niềm say nghề và khát vọng “Nam dược trị nam nhân” vẫn luôn khiến chị trăn trở: “Còn rất nhiều người bệnh, người nghèo cần được giúp đỡ, mình phải làm sao để làm ra sản phẩm chất lượng mà giá rẻ đến được với tất cả mọi người, làm thế nào để đưa Đông dược Việt vươn ra thế giới? Nhiều ước mơ, dự định lắm nên giờ mình chưa thể nghỉ ngơi được”.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, chị cho biết, sắp tới Dượcphẩm Tâm Bình sẽ cho ra mắt 4 sản phẩm mới là: Khớp AK, Viganam, Đại tràng extra, Mỡ máu Tâm Bình,… và xa hơn sẽ đưa các sản phẩm của công ty ra thị trường quốc tế.

Có thể nói, Tổng Giám đốc – dược sĩ Lê Thị Bình là hình ảnh tiêu biểu đại diện cho người phụ nữ Việt Nam ngày nay, hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống. Chắc chắn với một hậu phương vững chắc là gia đình hạnh phúc cùng đam mê và bản lĩnh, những ước mơ của chị sẽ ngày càng bay xa và mang về trái ngọt.

PV