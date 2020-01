Cây cầu nối nhịp bờ vui

Ở làng Xi, thôn Quang Trung, xã vùng cao Lương Trung (Bá Thước), cây cầu tạm tròng trành, chênh vênh vắt qua con suối Xi chảy xiết đã được thay bằng cầu treo vững chãi. Từ khi có cầu mới, ai ai cũng hân hoan, phấn khởi...

Cầu treo làng Xi, thôn Quang Trung, xã Lương Trung.

Cũng đến lớp như thường ngày, Bùi Văn Đức, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lương Trung, xã Lương Trung lại dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà đi học. Hơn 2 tháng nay, mỗi ngày đến trường với Đức là một ngày vui, bởi em có thể tự mình đến trường bằng chiếc xe đạp của riêng mình – điều mà Đức háo hức, chờ đợi từ lâu lắm rồi nhưng đến khi có cây cầu mới, gia đình mới cho em thực hiện được. Cũng từ khi có cầu, quãng đường đi học của em được gần hơn, chỉ cần đạp qua con dốc, đi qua cầu sang bên kia một đoạn là đến trường.

Theo xe Đức, chúng tôi đến thăm cây cầu mới ở làng Xi. Cây cầu treo dây võng dài khoảng 80m, khổ cầu rộng 1,5m, mố trụ bằng bê tông cốt thép và được sơn màu sắc bắt mắt. Phía trên hai đầu cầu còn lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Đến đây, hình ảnh ấn tượng mà chúng tôi thấy được là những chiếc xe máy, xe đạp hối hả xuôi ngược qua chiếc cầu, tất bật công việc của những ngày cuối năm.

Nhớ lại những năm trước, những người dân ở làng Xi như ông Nguyễn Văn Châu, bà Nguyễn Thị Năm lại hình dung ra cảnh chiếc cầu được làm thô sơ, ọp ẹp, tạm bợ. Đó là nỗi ám ảnh thường trực của bà con trong xã mỗi khi mùa nước lũ lên. Hồi đó, người dân thường đóng góp vật liệu tre, gỗ để tu sửa, thay thế cầu nhưng vẫn không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ, có lần cầu tạm còn bị lũ cuốn phăng... Nhưng nay khác rồi, cây cầu được bắc, nối hai bờ vui... Trẻ con và người già sẽ không còn sợ mỗi lần đi qua suối, giao thông thuận tiện, đời sống cũng tốt lên rất nhiều.

Bà Năm tươi vui kể: Từ khi có cây cầu này, trẻ con đi học thuận tiện hơn, người dân về trung tâm xã, đi chợ Quý Lương cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Cả thôn chúng tôi phấn khởi, vui mừng, cây cầu mới được khánh thành đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, thậm chí nhân dân trong làng còn đóng góp kinh phí, mổ trâu ăn mừng cây cầu mới được khánh thành, rồi nhảy sạp, giao lưu văn hóa văn nghệ cho tới tận khuya.

Ông Bùi Văn Hưng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Quang Trung chia sẻ: Trước đây, muốn đi từ trung tâm xã đến các thôn hoặc ngược lại, người dân phải đi theo cung đường vòng rất xa. Trong công tác quản lý của địa phương gặp khó khăn, bất cập do cách trở về địa lý, không thuận lợi cho việc giao thương, đi lại, họp hành. Mọi người hay đùa nhau, tưởng gần mà hóa xa... May mắn là nhân dân làng Xi nói riêng, xã Lương Trung nói chung đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng cây cầu treo vững chãi. Họ còn hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời để giúp nhân dân đi lại an toàn trong đêm tối. Cuộc sống của người dân làng Xi sẽ không còn bấp bênh mỗi khi lũ về, người dân có thể yên tâm làm ăn phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống.

Anh Cao Văn Thế, công chức văn phòng UBND xã Lương Trung giải thích: Xã Lương Trung có 10 thôn nhưng lại chia làm 2 khu vực khác nhau. Trước đây, vào mỗi mùa mưa lũ người dân ở các thôn: Chòm Thái, Trung Sơn, Trung Dương, Trung Thủy, Sơn Thủy, Chòm Mốt muốn đến các cơ quan hành chính, trường học của trung tâm xã chỉ có duy nhất con đường chính là cầu tạm ọp ẹp ở làng Xi, rất mất an toàn. Đây cũng là con đường đến trường của hơn 300 em học sinh ở các thôn nói trên. Qua khảo sát thực tế, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã đầu tư xây dựng cầu làng Xi để hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là giúp các em nhỏ yên tâm tới trường học tập, sinh hoạt được thuận lợi. Cây cầu treo làng Xi được khởi công từ tháng 7-2019 và được khánh thành, đưa vào sử dụng từ tháng 11-2019. Cầu có chiều dài 78m, rộng 1,5m, có trọng tải 1 tấn với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, cây cầu dân sinh ở làng Xi đã được xây dựng, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là hàng trăm đứa trẻ có thể thoải mái đến trường mà không phải thấp thỏm nỗi lo trong mùa mưa lũ. Đây cũng là cơ hội để người dân xã Lương Trung có điều kiện thuận lợi giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chia tay xã miền núi Lương Trung, ánh mắt trong veo, hồn nhiên của những đứa trẻ nô đùa trên cây cầu mới, hay nụ cười hồn hậu tươi vui của những người phụ nữ như bà Năm mới càng thấm thía ý nghĩa của những hành động, nghĩa cử tốt đẹp với cuộc sống này.

Bài và ảnh: Minh Hiền