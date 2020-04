Cấp phát gạo miễn phí tại Khu công nghiệp Hoằng Long

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-4, cây “ATM gạo” tại Trường mầm non Thanh Xuân Bắc, Khu công nghiệp Hoàng Long (TP Thanh Hóa) do Ủy ban MTTQ và Hội Cựu chiến binh TP Thanh Hóa phối hợp thực hiện đã chính thức hoạt động. Hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn đã đến xếp hàng theo hướng dẫn của những cựu chiến binh, bảo đảm khoảng cách an toàn để nhận gạo.

Tố Phương