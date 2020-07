Cảnh sát PCCC và CNCH 7 tỉnh thi dập lửa, cứu người

Dưới nắng nóng, cảnh sát PCCC và CNCH thuộc 7 tỉnh khu vực miền Trung nỗ lực vượt chướng ngại vật, dập lửa, cứu người. Những kỹ năng chữa cháy, cứu người gặp nạn được lực lượng cảnh sát PCCC thực hiện thuần thục, khiến người xem trầm trồ thán phục.

Sáng 12-7, tại TP Thanh Hóa, Công an Thanh Hóa tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII năm 2020.

Tham dự hội thi có 7 đội tuyển của Công an tỉnh, thành phố bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng và đội tuyển chủ nhà Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Lê Như Lập, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc hội thi.

Các đội tuyển tham gia thi đấu ở 3 nội dung: Chạy 100 m vượt chướng ngại vật, cứu hộ cứu nạn, Chạy tiếp sức 4 x 100 m cứu người và chữa cháy và Đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.

Ở phần thi đầu tiên, các chiến sĩ phải vượt qua các chướng ngại vật ở cự ly 100 m.

Trong phần thi chạy 100 m, một chiến sĩ phải đeo bình dưỡng khí nặng 7kg và các thiết bị bảo hộ cá nhân nhanh chóng vượt qua mô hình không gian hạn chế.

Tiếp đó là nội dung chạy tiếp sức 4x100 m cứu người, chữa cháy. Để thực hiện được các bài thi hiệu quả trong thời gian nhanh nhất, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải nắm vững kiến thức, kỹ năng. Đồng thời phải có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa các thành viên trong đội để triển khai đội hình một cách nhanh nhất.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện thao tác dập lửa. Ở phần thi này, ban giám khảo yêu cầu tốc độ nhanh đồng thời lửa phải được dập hoàn toàn.

Cuối cùng là phần thi đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm. Để đạt được thành tích cao đòi hỏi các vận động viên phải có sự phối hợp và thao tác nhịp nhàng. Các vận động viên thao tác đúng kỷ thuật rải vòi, lắp đầu nối, vận hành máy bơm và phun nước vào đúng tiêu điểm.

Bất chấp thời tiết nóng bức, các chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH của các đơn vị đã phô diễn những kỹ năng chữa cháy, cứu nạn một cách thành thục khiến người xem trầm trồ, thán phục.

Mặc dù là nghiệp vụ phải tập luyện thường xuyên, nhưng để có thể hoàn thành tốt các nội dung, các đội tham dự đều phải tập luyện hơn 1 tháng trước khi tham gia hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đoàn công an tỉnh Thanh Hóa, giải Nhì thuộc về công an tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Trị đạt giải Ba.

Hoàng Đông