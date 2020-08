Cảnh báo lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Do lượng mưa lớn, kéo dài nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện trung du, miền núi, đặc biệt tại các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Bá Thước, Ngọc Lặc...

Dự kiến đường đi của Áp thấp nhiệt đới nhiều khẳ năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào khu vực Thanh Hóa và Nam đồng bằng Bắc Bộ) nên ở Thanh Hóa từ ngày 1 –4 - 8 sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông. Riêng khu vực vùng núi nhiều nơi mưa rất to; tổng lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 200 đến 400mm, có nơi trên 400 mm. Mưa to tập trung từ đêm 1 đến ngày 03 - 8.

Từ ngày 2 đến 5 - 8, mực nước trên các sông trong tỉnh dao động lên và có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên vùng thượng lưu từ 3 đến 7m, hạ lưu từ 2 đến 4m. Mực nước đỉnh lũ trên thượng nguồn sông chính và các sông nhỏ có khả năng ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Hạ lưu các sông thấp hơn đến xấp xỉ mức báo động 1.

Tại các vùng trũng thấp và các khu đô thị trong tỉnh, cũng xuất hiện nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ

