Cần nhanh chóng di dời, tái định cư cho người dân phố Tây Nam, phường Quảng Vinh

Căn nhà cấp 4 của gia đình ông Trần Văn Hợp, phố Tây Nam, phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn) đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bao năm nay, hàng chục hộ dân ở phố Tây Nam, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn vẫn phải gồng mình sống trong những căn nhà chật chội, cũ kỹ, xuống cấp mà không được sửa chữa, nâng cấp, cũng không thể di dời đi nơi khác... bởi những hộ dân này đều nằm trong dự án đã được quy hoạch.

Gần 10 năm nay, hơn 10 nhân khẩu của gia đình ông Trần Văn Hợp (sinh năm 1958), phố Tây Nam, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn phải sống trong căn nhà cấp 4 chật chội, xuống cấp mà không thể sửa chữa hay xây mới. “Chúng tôi rất đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vì vậy khi biết có Dự án xây dựng đường Ba Voi (TP Thanh Hóa) đi Sầm Sơn qua xã Quảng Vinh mọi người ai cũng vui vẻ giao đất, giao nhà cho Nhà nước làm dự án. Thế nhưng, từ năm 2011 đến nay, sau khi Nhà nước quy hoạch vào dự án thì hàng chục hộ dân ở đây không được cải tạo, sửa chữa, xây mới dù nhà đã xuống cấp. Căn nhà cấp 4 của gia đình tôi đã xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp nhiều, khổ nhất là vào mùa mưa dột nát, ẩm mốc..., thế nhưng điều kiện quá khó khăn nên chúng tôi không thể mua nhà đi nơi khác để sinh sống”, ông Trần Văn Hợp chia sẻ.

Trong căn nhà 2 gian ọp ẹp, chật chội, lợp bằng mái tôn, anh Phạm Ngọc Quế (sinh năm 1989), phố Tây Nam, phường Quảng Vinh bộc bạch: “Ngôi nhà này được bố mẹ cho sau khi tôi lập gia đình, hiện có 2 vợ chồng với 4 đứa con cùng sinh sống ở đây. Vào mùa đông thì lạnh, mùa mưa thì dột, còn những ngày nắng nóng, chật chội, ngột ngạt... sinh hoạt bất tiện vô cùng. Nhưng do nằm trong khu quy hoạch dự án nên gia đình cũng không thể xây mới. Thậm chí, giờ muốn vay vốn làm ăn cũng không được bởi sổ đỏ cũng đã bị thu hồi. Chỉ mong dự án sớm thực thi để bà con chúng tôi được di dời đến nơi ở mới, có được cuộc sống ổn định để yên tâm làm việc.

Cũng nằm trong tình trạng trên, do căn nhà đã quá cũ kỹ, xuống cấp, không thể ở được nên mấy năm trước gia đình ông Trần Văn Linh (sinh năm 1960), phố Tây Nam, phường Quảng Vinh đã phải xin chính quyền địa phương tu sửa lại căn nhà để lấy chỗ ra vào. Ông Linh tâm sự: “Do các con đến tuổi lập gia đình nên vợ chồng tôi cũng cố gắng tu sửa lại lấy chỗ cho các con, các cháu sinh hoạt. Hiện nay gia đình tôi có 11 nhân khẩu với 3 thế hệ đang sống trong căn nhà này. Những ngày mưa thì dột, ngày nắng thì nóng... mình người lớn còn cố chịu được nhưng khổ nhất là bọn trẻ, nhiều khi thấy tội lắm”.

Không chỉ riêng gia đình ông Linh, ông Hợp, anh Quế... mà rất nhiều hộ gia đình khác nữa trên địa bàn xã Quảng Vinh đang phải chịu chung cảnh này. Được biết, đa số các hộ dân nơi đây đều sinh sống bằng nghề biển. Mặc dù đang ở trên mảnh đất hợp pháp của mình, nhưng những hộ dân ở đây không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì vậy việc người dân muốn thế chấp đất để vay vốn là điều không thể. Thiếu vốn, không thể đầu tư mua sắm tàu thuyền, ngư cụ đánh bắt dẫn đến đời sống kinh tế khó khăn chồng chất khó khăn. Người dân ở đây đang lo lắng, sống khốn khổ bởi mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình, đi không được mà ở cũng không xong.

Vì vậy, mong muốn lớn nhất của họ là dự án nhanh chóng được thực thi để sớm được di dời đến khu tái định cư mới, ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngày 18-5-2011 UBND huyện Quảng Xương (trước đây Quảng Vinh thuộc huyện Quảng Xương, năm 2015 sáp nhập về TP Sầm Sơn) có Quyết định 668 về việc thu hồi đất để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng đường Ba Voi (TP Thanh Hóa) đi Sầm Sơn đoạn qua Quảng Vinh, trong đó có gần 18.000m2 đất của 47 hộ dân phường Quảng Vinh. Việc kiểm kê đã hoàn thành và có quyết định thu hồi đất đến 47 hộ dân nhưng gần 10 năm nay vẫn mòn mỏi chờ đợi mà không thấy dự án triển khai thực hiện.

Kể từ đó đến nay, 47 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu không được phép đầu tư xây dựng và đồng nghĩa với việc toàn bộ diện tích đất của các hộ dân đã không được cấp lại sổ đỏ. Do không được cấp sổ đỏ nên việc người dân muốn thế chấp đất để vay vốn phát triển kinh tế là không thể.

Nhiều năm qua, do nhà ở của các hộ dân bị xuống cấp nghiêm trọng, có những nhà bị dột nát không thể ở được nên chính quyền địa phương cho phép người dân sửa chữa nhỏ nhưng không được phép xây dựng mới.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Huy Hưng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Sầm Sơn cho biết: “Dự án xây dựng đường Ba Voi (TP Thanh Hóa) đi TP Sầm Sơn đoạn qua phường Quảng Vinh do Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Những năm qua, do tỉnh Thanh Hóa chưa bố trí được nguồn ngân sách nên dự án không triển khai được. Còn dự án khu tái định cư để di dời những hộ dân bị ảnh hưởng của dự án là do TP Sầm Sơn làm chủ đầu tư. Hiện địa phương đã bố trí được quỹ đất nhưng vẫn chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu tái định cư này”.

Theo ông Hưng, TP Sầm Sơn cũng vừa lập “Kế hoạch về việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, thực hiện dự án: Đường giao thông từ ngã ba Voi đi TP Sầm Sơn”. Từ nay đến hết năm 2020 TP Sầm Sơn sẽ hoàn thiện công tác kiểm kê GPMB, lập phương án bồi thường, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB... Theo kế hoạch, tháng 1-2021 TP Sầm Sơn sẽ chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB.

Được biết, tháng 6-2020, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi TP Sầm Sơn về việc đôn đốc triển khai GPMB cho dự án này.

Rất mong cơ quan chức năng sớm thực thi dự án để bà con nơi đây yên tâm sinh sống và làm việc, bởi có “an cư” mới “lạc nghiệp”.

Hoài Thu