Cách ly toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19: Người dân đồng thuận, nghiêm túc thực hiện

Là những nơi hút khách, nhưng các siêu thị trên địa bàn TP Thanh Hóa dường như vắng tanh trong những ngày cách ly toàn xã hội.

Những con đường vắng lặng, không còn khói bụi, thi thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua, các hàng quán đều đóng cửa im lìm... Chỉ còn băng-zôn, khẩu hiệu và tiếng loa tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 ở mỗi con phố, đường làng, ngõ xóm.

Vốn là nơi sầm uất, nhộn nhịp nhưng từ khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31-3-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng, thì TP Thanh Hóa cũng trở nên yên ắng lạ thường. Tại các tuyến phố, những cơ sở kinh doanh đều tạm dừng hoạt động, hàng loạt chợ cóc đã được dẹp bỏ... tất cả đều “cửa đóng then cài”, chỉ còn một số cửa hàng bán nhu yếu phẩm cần thiết là mở cửa để phục vụ người dân phòng, chống dịch COVID-19. Ở các siêu thị luôn hút khách là thế, nhưng những ngày qua cũng vắng tanh... Với người dân, giờ ra đường chỉ khi có việc thực sự cần thiết. Là một trong những người đầu tiên tự nguyện treo biển nghỉ để phòng chống dịch COVID-19, anh Nguyễn Xuân Nguyện, chủ một quán ăn trên phố Phan Bội Châu, TP Thanh Hóa chia sẻ: “Bản thân tôi rất ủng hộ việc thực hiện cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ 15 ngày thôi, nhưng nếu mọi người đều đồng lòng, thực hiện tốt việc này thì tôi tin chúng ta sẽ nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh”.

Nhiều tuyến đường thành phố Thanh Hóa vắng người sau khi thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bỗng tôi nhớ đến hình ảnh một chị bán bánh khoai ở phường Lam Sơn trước ngày Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực. Đang vội rán cho khách những chiếc bánh cuối cùng, chị vui vẻ bảo: “Hôm nay là mẻ bánh cuối cùng chị làm để nghỉ chống dịch COVID-19, cô mua đi kẻo từ mai không được ăn nữa đâu. Phải đợi hết dịch cơ đấy!”. Hỏi ra mới biết, chị vừa được các cán bộ phường xuống tuyên truyền về những nguy hiểm của dịch COVID-19. “Biết rằng nghỉ bán hàng sẽ không có thu nhập, nhưng chỉ mong góp một chút gì đó của mình vào việc đề phòng chống lây lan dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng”, chị cười nói.

Là một huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết: “Những ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, mọi người đều thực hiện khá nghiêm túc. Đặc biệt, với các dịch vụ không thiết yếu thì mọi người đều đóng cửa chấp hành. Riêng các dịch vụ vận tải, trừ vận tải sản xuất, xe chở cán bộ, công nhân đến nhà máy sản xuất thì phải có gắn biển để xác định rõ ràng. Bên cạnh đó, các đơn vị phải lập danh sách làm việc online cũng như trực tại cơ quan một cách cụ thể. Đối với các xã, thị trấn, ban chỉ đạo phải trực 100% con số trong tất cả các ngày...”.

Đoàn viên thanh niên huyện Tĩnh Gia hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch.

Theo ông Dũng, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, công an các xã, thị trấn thường xuyên phải tuần tra, kiểm soát để phát hiện những công dân không thực hiện nghiêm theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, làm tốt công tác “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để xác định khai báo y tế đối với những người ra vào địa phương, đặc biệt những người đến từ vùng dịch, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Hàng ngày, các phòng chức năng liên quan phải thực hiện báo cáo về Sở Y tế, UBND tỉnh trước 12h hàng ngày tình hình diễn biến phòng, chống COVID-19 trên địa bàn.

Thực hiện theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, thị xã Bỉm Sơn đã yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị chỉ 1/3 cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở. Số còn lại làm việc tại nhà, sử dụng công nghệ thông tin, những ứng dụng, phần mềm tiện ích thì công việc vẫn trôi chảy. Theo ghi nhận thì hầu hết các văn bản đều được cán bộ các cơ quan, đơn vị, phường, xã xử lý đảm bảo yêu cầu đề ra. Việc tiếp nhận, phân công, xử lý và phát hành văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản; sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc. Theo đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND thị xã cho biết: Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch đã quán triệt tốt Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Phân công cán bộ trực đảm bảo yêu cầu, đối với các đồng chí làm việc ở nhà phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Duy trì chế độ báo cáo, trao đổi thông tin công việc thông qua nhóm zalo, đồng thời giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Bỉm Sơn tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Đối với người dân, theo ghi nhận trong thời gian này, mọi người đều chấp hành quy định hạn chế ra ngoài đường. Chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men. Để tránh lây nhiễm dịch COVID-19, nhiều người dân đã hạn chế đến nơi đông người, điều này đã khiến các gian hàng tạp hóa rơi vào cảnh vắng vẻ. Nhiều ki-ốt buôn bán cũng đã chủ động đóng cửa tạm thời ngừng kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh đẩy mạnh chuyển đổi phương thức kinh doanh từ truyền thống sang bán hàng online. Bà Phạm Thị Huyền, tiểu thương tại chợ Bỉm Sơn chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhân dân ít ra chợ mua hàng do vậy gian hàng nhà tôi ế ẩm lắm. Hai tuần nay lượng hàng hóa tồn còn khá nhiều, nên hiện tại ai có nhu cầu thì mình đem đến nhà cho họ...”. Đối với các dịch vụ lưu trú, ăn uống thì hầu hết đều chủ động đóng cửa, treo biển tạm dừng hoạt động. Thậm chí, nhiều tuyến đường trung tâm thị xã thường ngày đông đúc, sầm uất thì nay gần như trong tình trạng “cửa đóng, then cài” nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống lây lan dịch bệnh theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung tự làm các mặt nạ che giọt băn, trang bị cho y, bác sĩ bệnh viện phòng, chống dịch COVID-19.

Tại thị trấn Hà Trung, các biện pháp phòng, chống dịch ngay trong những ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội đã được thực hiện nghiêm túc. Ông Cù Văn Hân, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung, cho biết: thị trấn đã thành lập 11 tổ giám sát, mỗi tổ từ 3 đến 5 người thường xuyên đến từng hộ gia đình để rà soát, theo dõi số người đi từ Bệnh viện Bạch Mai, từ các tỉnh, thành khác và người từ nước ngoài trở về địa phương; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán, hàng ăn, cafe, cắt tóc, gội đầu thực hiện nghiêm theo quy định. Cùng với đó, thị trấn tiến hành giải tỏa các chợ tự phát trên địa bàn, yêu cầu các hộ buôn bán tự phát chuyển vào hoạt động tại chợ để kiểm soát chặt chẽ việc phòng, chống dịch bệnh... Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền lưu động, phát trên hệ thống truyền thanh... Với nhiều biện pháp quyết liệt được triển khai, phần lớn người dân đã tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch như hạn chế đi ra ngoài, khi ra ngoài thì đều đeo khẩu trang.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy, việc cách ly toàn xã hội là cần thiết để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng mỗi người dân. Những ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực, hiệu quả các biện pháp, cơ bản người dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm quy định và hướng dẫn. Song, vẫn còn một số người dân ra đường, đi làm mà không đeo khẩu trang; có địa phương chính quyền buông lỏng quản lý để hộ dân trên địa bàn tổ chức đám cưới, tụ tập đông người. Tại một số điểm như cây xăng, cây ATM và một số cửa hàng vẫn còn có thời điểm tập trung đông người, khoảng cách người với người chưa đúng khuyến cáo. Một số người còn tâm lý tích trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm...

Từ ngày 1 đến 15-4 là “thời gian vàng” để hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch COVID-19 ra cộng đồng, vì thế, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội, đoàn kết, đồng lòng, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quy định để chiến thắng đại dịch COVID-19.

Quốc Hương - Hoài Thu