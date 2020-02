Các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp chủ động phòng chống dịch nCoV

Tính đến ngày 6-2, trên địa bàn TP Thanh Hóa có 15/34 phường, xã có người Trung Quốc đến lưu trú. Qua giám sát có 127 công dân đã lưu trú trên địa bàn thành phố, hiện tại số người còn lưu trú là 111 người, số người nhập cảnh chưa qua 14 ngày ủ bệnhlà 62 người. Toàn thành phố cũng có 17/34 xã, phường có người Việt Nam từ Trung Quốc về nước. Các đơn vị chức năng đã giám sát 70 người Việt Nam có nguy cơ cao từ Trung Quốc về, trong đó có 14 người chưa qua 14 ngày. Qua theo dõi sức khỏe, chưa có trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh.

Phun tiêu độc khử trùng tại Công ty CP Cung ứng nhân lực Xuân Hoa (Lô G1- Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa), nơi có người Trung Quốc đang lưu trú.

Tại phường Đông Thọ, dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý có 26 người Trung Quốc lưu trú và về quê ăn tết 25 người, 1 người ở lại. Đến ngày 31-1 có 4 người đã quay trở lại Việt Nam làm việc và ngày 3-2 sang tiếp 9 người. Hiện có 14 người Trung Quốc có mặt tại địa phương, trong đó có 2 người thuê Công ty TNHH dạy nghề Phúc Khiêm, có địa chỉ tại lô CC1-2 Khu công nghiệp Tây Bắc Ga để ở và làm việc. Số còn lại thuê Công ty CP Cung ứng nhân lực Xuân Hoa, có địa chỉ chi nhánh lô G1- Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường đông Thọ, TP Thanh Hóa để ở và làm việc tại Công ty South Asia Garments’ Limited, lô 76-78 Khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa.Chị Trương Thị Sử, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Đông Thọ, cho biết: Tuy số người Trung Quốc không ở địa bàn vùng dịch nhưng vẫn được kiểm soát và theo dõi sức khỏe, được cán bộ y tế phường đo thân nhiệt ngày 2 lần vàtư vấn để họ không ra khỏi khu vực. Qua kiểm tra theo dõi sức khỏe hằng ngày, không ai có biểu hiện sốt, ho, tức ngực, khó thở. Tại chỗ ở và nơi làm việc của công dân người Trung Quốc cũng đã được trạm y tế phun tiêu độc khử trùng.

Tại phường Đông Hải hiện có 18 người Đài Loan Trung Quốc sang Việt Nam trong các ngày mùng 3, mùng 4 và mùng 5-2, lưu trú tại Khách sạn Central. Số người này làm việc tại Công ty TNHH Giày SunJade, lô B - Khu công nghiệp Lễ Môn thuộc phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Thông qua khách sạn, cụ thể là qua lễ tân, đội ngũ y tế phường Đông Hải đã tuyên truyền để họ tự phòng dịch bệnh cho bản thân, cho khách sạn và cộng đồng như đeo khẩu trang khi tiếp xúc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; ở tại khách sạn, tạm thời cách ly với môi trường, cộng đồng trong vòng 2 tuần lễ để theo dõi. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường như sốt, ho, tức ngực, khó thở báo ngay cho khách sạn và cán bộ y tế.

Bác sĩ Vũ Khắc Tâm, Trưởng trạm Y tế phường Đông Hải cho biết, ngoài 18 người Đài Loan Trung Quốc đang lưu trú, trên địa bàn phường còn có 1 công dân Trung Quốc lấy vợ tại địa phương và làm việc tại Công ty TNHH Giày ALENA Việt Nam ở xã Định Liên, huyện Yên Định có tên là Từ Hòa Bình. Ông Bình về Giang Tây Trung Quốc ăn tết từ ngày 22-1 (tức 28 tết), đến ngày 28-1 (tức mùng 4 tết) thì quay trở lại Việt Nam ở tại phố Đồng Lễ. Đến ngày 31-1 (tức mùng 7 tết) ông Bình đến Công ty TNHH Giày ALENA Việt Nam (Yên Định) rồi trở về Trung Quốc. Những ngày ở địa phương, ông Bình và những người tiếp xúc với ông Bình được giám sát chặt chẽ về thân nhiệt, được tuyên truyền, tư vấn các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế khuyến cáo. Qua theo dõi, giám sát những người đã tiếp xúc với ông Bình và gia đình vợ ông Bình, không ai có biểu hiện bất thường.

Trong ngày 4-2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã về địa phương lấy mẫu xét nghiệm đối với vợ ông Bình, đến ngày 5-2 vợ ông Bình có kết quả âm tính với chủng vi rút nCov. Tuy nhiên, đến chiều ngày 5-2 con đẻ của ông Binh có biểu hiện sốt cao không rõ nguyên nhân và đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa theo dõi. Hiện cháu bé đã hết sốt, không có biểu hiện ho, tức ngực, khó thở nhưng vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Cũng theo ông Tâm, ngay sau khi có các văn chỉ đạo của tỉnh, của thành phố, trạm y tế phường đã tham mưu cho UBND phường kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút nCoV và đã triển khai tới từng khu phố; đồng thời giám sát chặt chẽ những công dân từ Trung Quốc về địa phương và những người tiếp xúc với họ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, tỉnh ta đã khẩn trường triển khai nhiều biện pháp chủ đồng phòng chống dịch bệnh nhằmbảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân.Ngoài các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp để người dân, người lao động hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch nCoV.Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh tại nơi làm việc. Chỉ đạo chính quyền cấp xã hạn chế tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là các điểm vui chơi công cộng dành cho trẻ em; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cho người lao động tại doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; cung cấp thông tin, danh sách người lao động Thanh Hoá cư trú và làm việc tại Trung Quốc trở về quê trong thời gian nghỉ tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho cơ quan y tế tại địa phươngđể theo dõi, nắm bắt thông tin về tình trạng sức khỏe của người lao động nhằm phát hiện, kịp thời cách ly người nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV và đề xuất các biện pháp xử lý. Tăng cường công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, đặc biệt là người lao động Trung Quốc quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ sở y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở triển khai các biện pháp phòng chống dịch; theo dõi, nắm bắt thông tin về tình trạng sức khỏe của người lao động.

Nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các công đoàn cơ sởphối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền các hoạt động kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virútnCoV gây ra đến toàn thể đoàn viên, công nhân lao động tại đơn vị mình.Nắm chắc tình hình đi làm hằng ngày của người lao động, các trường hợp cúm, sốt chưa rõ nguyên nhân, thông tinkịp thời, chính xác đểnâng cao nhận thức, ý thứcvàtrách nhiệm cho mọi ngườitrong việcchống dịch bệnh cho bản thân và những người xung quanh. Phối hợp,đề nghị doanh nghiệptrang bị, cấp phátkhẩu trang cho công nhân,tuyên truyền để người lao động nhận thức tự bảo vệ mình nơi công cộng, nơi làm việc. Phun tiêu độc khử trùng nơi làm việc, bảo đảm môi trường làm việc và sinh hoạt cho công nhân, chú trọng việc rửa tay bằng xà phòng,dung dịch diệt khuẩn theo khuyến cáo của ngành y tế tại nhà ăn, nhà vệ sinh và nơi làm việc và tiếp tục kiểm tra thân nhiệt khi công nhân đến công ty làm việc...

Mai Phương