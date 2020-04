Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương giải quyết nhiều vấn đề về an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, phối hợp với các lực lượng để đảm bảo an toàn các khu cách ly tập trung, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đảm bảo tốt tình hình ANTT trong bối cảnh vừa chống dịch, vừa đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.