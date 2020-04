Cá nuôi lồng trên sông Mã chết không phải do các bệnh truyền nhiễm

Theo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng III (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chỉ tiêu BOD 5 , COD trong các mẫu cá chết trên sông Mã đoạn chảy qua huyện Bá Thước cao hơn mức bình thường, chứng tỏ chất lượng nước không được bảo đảm ảnh hưởng đến các loài động vật thủy sản, các chỉ tiêu này cao có thể do các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người hoặc lũ lụt...

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa rực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu môi trường xác định nguyên nhân cá chết.

Theo phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng III cho thấy 2 mẫu cá đều âm tính với bệnh koi herpesvirus (KHV) và bệnh xuất huyết mùa xuân (SVC). Đối với các mẫu nước sông Mã lấy tại xã Thiết Ống và xã Điền Lư các chỉ tiêu PH, amoni, nitrit, phốt phát, sulfua, tổng chất rắn lơ lửng đều nằm trong ngưỡng cho phép. Hàm lượng oxy hòa tan (DO) thấp (so với ngưỡng cho phép); TDS, BOD 5 , COD, Phốt phát tổng số, P tổng, N tổng đều cao trong đó. các chỉ tiêu BOD 5 , COD cao vượt ngưỡng so với giới hạn cho phép. Theo kiểm tra thực tế và các kết quả xét nghiệm thì chỉ tiêu BOD 5 , COD cao chứng tỏ chất lượng nước không được bảo đảm ảnh hưởng đến các loài động vật thủy sản, các chỉ tiêu này cao có thể do các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người hoặc lũ lụt... Như vậy, cá chết không phải do các bệnh truyền nhiễm, có thể do tác động của các yếu tố môi trường gây ra.

Để tránh lặp lại hiện tượng cá chết hàng loạt như trên và giảm thiểu thiệt hại cho các hộ nuôi cá lồng trên sông Mã, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Bá Thước tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp khắc phục hiện tượng cá chêt. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân gây cá chết bất thường trên để có giải pháp xử lý kịp thời.

Trước đó, đêm ngày 31-3 đến sáng ngày 1-4-2020 tại các khu vực nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn các xã: Thiết Ống, Thiết Kế, Ban Công và thị trấn Cành Nàng xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng chết hàng loạt (chủ yểu là cá trắm cỏ), tổng số hộ bị thiệt hại là 68 hộ, số lượng cá bị chết là 8.086 kg.

Hải Đăng