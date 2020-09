Bồi dưỡng kiến thức an ninh cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Cẩm Thủy

Ngày 14 - 9, Công an huyện Cẩm Thuỷ đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác an ninh cho 64 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lãnh đạo Công an huyện Cẩm Thuỷ đã thông tin các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; Công tác đảm bảo an ninh trên tuyến miền núi, dân tộc; Vai trò của người có uy tín trong công tác bảo đảm ANTT giai đoạn hiện nay;.

Hội nghị còn được thông tin về âm mưu, thủ đoạn, diễn biến, phương thức mới của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xâm phạm an ninh quốc gia...

Tại buổi tập huấn, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã cùng trao đổi, thảo luận và được giải đáp các vấn đề mà mình quan tâm.

Thông qua tập huấn đã giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương.

Văn Thiện