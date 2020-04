Bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Ảnh minh họa.

Theo đó, có 3 loại, trong đó loại 1 có tối đa 23 người; loại 2 có tối đa 21 người; loại 3 có tối đa 19 người.

Mỗi chức vụ cán bộ cấp xã bố trí 1 người. Riêng cấp xã loại 1, loại 2 được bố trí không quá 2 người giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND. Đối với các xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm 1 chức vụ cán bộ hoặc 1 chức danh công chức khác thì số lượng cán bộ, công chức giảm 1 người. Đối với các xã, thị trấn bố trí Trưởng công an là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức giảm 1 người. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định này bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thì Phó Chủ tịch UBND do điều động, luân chuyển nằm ngoài số lượng Phó Chủ tịch UBND quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp kết qủa thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan dự toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã theo quy định; thực hiện sắp xếp, bảo đảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn số lượng quy định.

Xem Quyết định tại đây.

BĐT