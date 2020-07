Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Sáng 14-7, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi; đơn vị tổ chức phong trào giỏi giai đoạn 2015-2020.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị, doanh nghiệp có chương trình phối hợp với HND tỉnh; HND 27 huyện, thị, thành phố cùng 136 đại biểu là những điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, các cấp HND đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong toàn hệ thống Hội. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của nông dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã đóng góp trên 626.000 ngày công, tu sửa và làm mới hơn 63.000 km đường giao thông nông thôn, kênh mương và gần 17.500 các công trình cầu cống, phòng học, công trình điện, chỉnh trang và xây mới hơn 80.000 nhà ở dân cư... Kết quả này góp phần nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh đạt 64,46%, bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh cũng đạt nhiều kết quả. Nhiều cán bộ, hội viên tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự tổ bảo vệ an ninh trật tự, tổ an sinh xã hội, ban hòa giải ở cơ sở...; cung cấp cho công an chính quyền địa phương nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2025 các cấp HND trong tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hằng năm có 80% trở lên hộ gia đình đăng ký thi đua trở thành hộ SXKD giỏi, trong đó 50% trở lên số hộ đăng ký đạt hộ SXKD giỏi các cấp; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 2,5% trở lên; 100% đơn vị Hội các cấp phát động, đăng ký thi đua và tổ chức hội nghị tổng kểt, đánh giá, khen thưởng trong phong trào nông dân SXKD giỏi...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền biểu dương những thành tích HND tỉnh đạt được trong giai đoạn 2015-2020, đồng thời đề nghị: Các cấp HND cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trương ương của tỉnh về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới, về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”. Hướng mọi hoạt động về cơ sở, gắn bó sâu sát, nắm chắc tình hình và tâm tư, nguyện vọng của từng hội viên nông dân, nhất là nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giúp hội viên chủ động hơn, tự tin hơn trong lao động sản xuất và trong cuộc sống. Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng phát triển bền vững phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi gắn với các hình thức hợp tác sản xuất hiệu quả. Các cấp HND cần chủ động giúp những nông dân sáng tạo, đi đầu trong mở rộng sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, trong đó có áp dụng khoa học, kỹ thuật; hỗ trợ hộ, nhóm hộ nông dân SXKD giỏi, giúp họ trở thành những doanh nhân có đủ đức, tài, làm nòng cốt trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, các các ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành trong tỉnh cần quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để tổ chức lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động, tạo bước chuyển biến trong nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng xa rời nông dân, coi thường nông nghiệp, xem nhẹ vai trò người nông dân trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền trao Bằng khen của Chủ tịch UBND cho các tập thể

Đại diện Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND cho các cá nhân

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2015 – 2020. 54 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng giai đoạn 2015-2020 được nhận Bằng khen của Ban Chấp HND tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của Hội Nông dân

Tố Phương