Biểu dương chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu và tổng kết đợt thi đua “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”

Sáng 16 - 10, Hội LHPN TP Thanh Hóa đã gặp mặt biểu dương chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu và tổng kết đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.

Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và đông đảo đại biểu dự buổi lễ

Trong không khí ấm cúng, phấn khởi các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào phụ nữ qua nhiều giai đoạn, đồng thời thể hiện quyết tâm phấn đấu tiếp tục đưa phong trào phụ nữ và tổ chức hội ngày càng phát triển.

Cán bộ, hội viên phụ nữ TP Thanh Hóa trình diễn áo dài hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt với mục tiêu phấn đấu “Mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 mô hình hoạt động hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp hội thành lập, nhân rộng nhiều mô hình như: “Khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”, “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, "Chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Thực hiện nhiều hành động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, tặng quà, hỗ trợ hội viên khó khăn đột xuất; giúp 67 hộ nghèo thoát nghèo; làm sân chơi cho thiếu nhi, tiết kiệm giúp hội viên nghèo, giúp nhau ngày công.

Tiết mục văn nghệ do hội viên cơ sở biểu diễn

Cùng với đó đã trao 5 mái ấm tình thương với tổng trị giá gần 130 triệu đồng, hỗ trợ phụ nữ vùng biên con giống theo chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; phối hợp giám sát thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, giám sát mục tiêu quốc gia giảm nghèo, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Có thể nói đợt thi đua đặc biệt đã tạo không khí thi đua sôi nổi, sự lan tỏa trong các cấp hội và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN TP Thanh Hóa trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các chị

Nhân dịp này 10 chị đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”, 46 chi hội trưởng tiêu biểu được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen của Hội LHPN TP Thanh Hóa trong đợt thi đua đặc biệt “90 hàng động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.

Cũng tại hội nghị, Tổ chức TYM đã trao quà tri ân cho cán bộ hội cơ sở.

Lê Hà