Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng quà gia đình chính sách huyện Quảng Xương; Tiểu đoàn 40 và Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa

Chiều 14-1, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại huyện Quảng Xương; Tiểu đoàn 40 (Trung đoàn 762) và Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng quà của tỉnh và trao quà, thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Tình ở xã Quảng Bình.

Cùng đi có đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, huyện Quảng Xương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Hóa, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quảng Xương, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019 và công tác chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị huyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả cao ngay từ đầu năm. Trước mắt tập trung chỉ đạo sản xuất đúng khung thời vụ; triển khai kế hoạch tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công. Tăng cường công tác quản lý thị trường, an toàn thực phẩm. Phối hợp tốt giữa các lực lượng chức năng như công an, quân đội, biên phòng bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau tết nguyên đán. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao bảo đảm an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

Tăng quà cho bệnh binh 2/3 Lê Thanh Thôn ở xã Quảng Hợp.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Tình ở xã Quảng Bình; bệnh binh 2/3 Lê Thanh Thôn và nạn nhân chất độc da cam Vũ Thị Thủy cùng ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ân cần thăm hỏi, chúc các gia đình đón năm mới vui vẻ, đầm ấm.

Tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa.

Thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chia sẻ những khó khăn của đơn vị và đề nghị cơ quan chủ quản, địa phương và trung tâm tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng xã hội, để các đối tượng bảo trợ xã hội tại trung tâm được đón tết đầy đủ, vui tươi.

Tặng quà cho Tiểu đoàn 40 (Trung đoàn 762).

Tại Tiểu đoàn 40 (Trung đoàn 762) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đóng trên địa bàn xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa, đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Mai Phương