BHXH tỉnh: 25 năm xây dựng và phát triển

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân thuộc BHXH Thanh Hóa.

Với chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, 25 năm qua, BHXH tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hành trình 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh đã không ngừng phấn đấu vươn lên và đạt được những bước tiến vững chắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tham gia BHXH ngày càng được mở rộng và phát triển, từ việc chỉ bắt buộc đối với người lao động trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp quốc doanh và lực lượng vũ trang, đến nay được mở rộng đến mọi thành phần kinh tế, nhất là BHXH tự nguyện ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nếu như ở năm đầu mới thành lập (năm 1995), BHXH tỉnh mới quản lý trên 86,2 ngàn lao động tham gia BHXH, đến nay đã có trên 355 ngàn lao động tham gia BHXH (tăng 35,6%); số người tham gia BHYT trên 3,1 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 89,3% dân số) tăng trên 2,8 triệu người so với năm 2003 (năm đầu tiên sáp nhập hệ thống BHYT sang BHXH). Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, đến nay toàn tỉnh có hơn 30 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện, chỉ tính riêng năm 2019 phát triển tăng mới trên 13,9 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng gấp 1,86 lần so với năm 2018, gấp 30 lần so với năm 2008 (năm đầu tiên thực hiện chính sách BHXH tự nguyện), là tỉnh có số người tham gia BHXH tự nguyện đứng thứ 2 toàn quốc, được BHXH Việt Nam đánh giá cao. Số thu BHXH, BHYT, BHTN không ngừng gia tăng, từ năm 1995 đến nay đạt trên 51.825 tỷ đồng, riêng năm 2019 số thu đạt 8.125 tỷ đồng (tăng 70% so với năm 2015). Công tác chi trả, thanh toán các dịch vụ y tế cho người tham gia BHYT và quản lý, sử dụng quỹ BHYT ngày càng thực hiện tốt hơn. Hàng năm, đảm bảo quyền lợi cho trên 4,3 triệu lượt người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh, tạo điều kiện cho hàng trăm lượt người được hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn với mức chi từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đến nay, gần 100% người lao động trên địa bàn đã được bàn giao sổ BHXH, tỷ lệ đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT đạt 99,98%. Các hoạt động nghiệp vụ ngày càng chuyên nghiệp hóa và quản lý bằng công nghệ hiện đại; 99% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử và giao dịch qua mạng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 từ việc tiếp nhận hồ sơ, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đến quản lý đối tượng và chi trả chế độ BHXH, BHTN, đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc ở các bộ phận nghiệp vụ. Đặc biệt, với sự nỗ lực, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, 90% thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, từ 263 thủ tục hành chính cắt giảm còn 27 thủ tục; công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, đổi mới và triển khai rộng khắp, nhất là hình thức tuyên truyền trực tiếp đến người dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT tạo nên sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHXH, BHYT và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Theo đánh giá của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh: BHXH tỉnh Thanh Hóa qua 25 năm xây dựng và phát triển đã có những bước phát triển vượt bậc, như phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, công tác thu và công tác tuyên truyền. Đặc biệt, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, Thanh Hóa là một trong các tỉnh có sự quyết liệt và phối hợp hiệu quả với các ngành nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, tập trung vào các mảng công tác chủ yếu như thu, quản lý quỹ BHYT, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Để có được những kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức toàn đơn vị, hệ thống các văn bản pháp luật về chính sách BHXH, BHYT ngày càng được hoàn thiện, nhất là Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, của BHXH Việt Nam được ban hành tương đối đầy đủ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành BHXH và các đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

Nam Hà,

(BHXH tỉnh)