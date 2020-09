Bệnh viện Đa khoa tỉnh đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ

Chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 18-8-2017, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án xác định quy mô giường bệnh, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Quyết định số 3040/QĐ-UBND, nâng quy mô giường bệnh lên 1.200 giường.

Theo đó, bệnh viện đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với đề án vị trí việc làm, ký kết hợp đồng với các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế để không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường tự chủ về hoạt động tài chính, bảo đảm nguồn thu sự nghiệp phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các chế độ cho người lao động.

TTƯT, BSCKII Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Từ nhiều năm nay, lãnh đạo bệnh viện đã xác định tiến tới tự chủ tài chính là quá trình tất yếu, giúp bệnh viện phát triển trên mọi bình diện. Bệnh viện đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu khi thực hiện tự chủ. Với khẩu hiệu “Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”, “Đổi mới cơ chế phục vụ, phát triển mạnh y tế chuyên sâu” mục tiêu hướng tới phục vụ theo nhu cầu người bệnh, bên cạnh sự đầu tư của tỉnh, bệnh viện chủ động thực hiện xã hội hóa nhằm bổ sung trang thiết bị y tế, triển khai nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bệnh viện; thực hiện sắp xếp lại khoa, phòng; nâng cao y đức, chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ trong toàn đơn vị. Bên cạnh đó, bệnh viện chủ động xây dựng các kế hoạch để từng bước tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực và trang thiết bị hiện đại để có thể triển khai thêm nhiều kỹ thuật y khoa cao, chuyên sâu, hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao của Nhân dân. Điển hình, trong lĩnh vực ngoại khoa, đã có nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, phức tạp được thực hiện thường quy ở tất cả các chuyên khoa là một bước tiến quan trọng góp phần khẳng định sự phát triển y tế chuyên sâu của y tế tỉnh nhà như: Phẫu thuật nội soi với can thiệp xâm lấn tối thiểu; phẫu thuật cột sống, kết xương phức tạp, thay khớp nhân tạo, phẫu thuật cắt dạ dày toàn bộ, cắt khối u trung thất, u phổi, u màng ngoài tim, mổ tim hở và nội soi, thay đoạn động mạch chủ, cầu nối động mạch vành...

Về lĩnh vực nội khoa và can thiệp cũng không ngừng phát triển, các kỹ thuật và tiến bộ mới trong điều trị và can thiệp nội khoa đã làm cho khoảng cách giữa nội khoa và ngoại khoa ngày càng xích lại gần hơn. Nhiều bệnh lý nếu như trước đây chỉ có thể giải quyết bằng ngoại khoa thì nay phần lớn có thể chỉ cần điều trị nội khoa và can thiệp như nút mạch điều trị khối u, bít dù các lỗ thông trong bệnh tim bẩm sinh, tiêu sợi huyết, can thiệp mạch não lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học Soliter, đặt coil điều trị túi phình mạch não; chụp và can thiệp đặt stent động mạch vành, thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần RF; bơm xi măng cột sống điều trị bệnh lý cột sống; giảm đau theo mô hình Nhật Bản...

Chất lượng chẩn đoán, điều trị không ngừng được nâng cao mang lại niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh. Bên cạnh đó cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị y tế không ngừng được đầu tư, nâng cấp bằng nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn huy động hợp pháp khác; đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB; cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh; cảnh quan môi trường bệnh viện ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp; phong cách, thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, viên chức có bước chuyển biến tích cực, lấy người bệnh là trung tâm, sự hài lòng của người bệnh, người dân ngày càng tăng lên.

Trao quyền tự chủ cho bệnh viện là một xu thế tất yếu của các bệnh viện công lập khi chuyển đổi từ cơ chế “phí” sang cơ chế “giá dịch vụ y tế”. Tuy nhiên, hiện nay quy định của pháp luật còn chưa đầy đủ và đồng bộ, chưa có hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện và giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh, làm hạn chế tính năng động, sáng tạo và hiệu quả thực hiện tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ. Trong khi đó, giá dịch vụ y tế hiện hành vẫn chưa tính đầy đủ các chi phí, còn tồn tại nhiều biểu giá dịch vụ khác nhau cho các đối tượng BHYT, viện phí, dịch vụ theo yêu cầu; hoạt động liên doanh, liên kết, thuê tài sản còn nhiều thủ tục hành chính, làm hạn chế tiến độ tự chủ đầu tư phát triển. Đối với tự chủ về tài chính, chi phí tiền lương, phụ cấp thủ thuật, phẫu thuật, đặc thù, ưu đãi ngành được kết cấu vào giá dịch vụ nhưng quá thấp, việc điều chỉnh giá dịch vụ theo mức lương tối thiểu và lộ trình cải cách tiền lương chưa kịp thời; nguồn thu thấp, không thể cân đối nguồn chi trả chế độ cho người lao động nếu tuyển dụng đủ chỉ tiêu nhân lực cho chăm sóc toàn diện theo quy định. Chưa có cơ chế, chính sách và hướng dẫn cụ thể cho việc trả lương theo vị trí việc làm, ảnh hưởng đến sự bảo tồn nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc phân cấp, ủy quyền còn rất dè dặt, các thủ tục hành chính qua nhiều bước, nhiều cấp; chưa trao quyền chủ động thực sự cho đơn vị trong tổ chức thực hiện dẫn đến còn nhiều khó khăn trong mua sắm thường xuyên, đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế làm hạn chế trong đầu tư phát triển, hạch toán kinh tế y tế, dự báo nguy cơ sụt giảm nguồn thu, khó khăn trong tự chủ tài chính. Chính sách KCB BHYT hiện hành và thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến giao dự toán chi và tổng mức thanh toán hàng năm rất bất cập, ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh và cơ sở y tế. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa thực sự trao quyền tự chủ trong thực hiện tự chủ về tổ chức, bộ máy, nhất là các quy định về thành lập, giải thể các tổ chức cho phù hợp với nhu cầu phát triển và tự chủ thực hiện nhiệm vụ, hạch toán kinh tế y tế... cần phải có một cơ chế, thể chế và hệ thống quy phạm pháp luật đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để quá trình vận hành, quản lý bệnh viện tự chủ hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường, định hướng XHCN, với người bệnh là trung tâm.

Tô Hà