Bão số 5 giật cấp 13 sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung vào trưa và chiều 18/9

Các công việc cần triển khai tiếp theo: 1. Triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 11/CĐ-TW ngày 16/9/2020. 2. Theo dõi, khẩn trương kiểm soát đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm; đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển. 3. Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các tuyến đê biển xung yếu (… vị trí) hoặc đang thi công (… công trình). 4. Sẵn sàng tiêu úng cho diện tích lúa Mùa 98.538 ha nhất là Thanh Hóa: 70.000ha, Nghệ An 26.000 ha. 5. Sẵn sàng sơ tán dân khu vực nguy hiểm ven biển, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhất là khách du lịch. 6. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa (55 hồ hư hỏng cần lưu ý, 41 hồ đang thi công) và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 7. Kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. 8. Ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ (ứng phó với RRTT cấp 4). 9. Tổ chức các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đến các địa phương khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng của bão. 10. Chỉ đạo các nhà mạng tổ chức nhắn tin đến các thuê bao trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão. 11. Triển khai ứng phó phù hợp với diễn biến và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.