Bảo đảm an ninh trật tự trong phòng chống thiên tai

Ngày 22-5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong phòng, chống thiên tai (PCTT) và nhiệm vụ PCTT trong lực lượng công an nhân dân. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá có Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá.

Thời gian qua, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT trong PCTT và thực hiện nhiệm vụ PCTT trong lực lượng công an nhân dân. Nổi bật là lực lượng công an nhân dân đã chủ động các phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện để sẵn sàng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo ANTT, cứu nạn cứu hộ, an toàn giao thông, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong năm 2019, lực lượng công an các địa phương, đơn vị trên cả nước đã thực hiện hơn 4.500 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người ra khỏi khu vực sự cố, tai nạn, vùng ngập lụt, nguy hiểm; trực tiếp cứu được gần 2.100 người và tìm được 631 thi thể người bị nạn bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý; huy động trên 25.000 lượt cán bộ, chiến sĩ của Bộ công an và hàng nghìn lượt phương tiện tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn cháy, nổ tại các địa phương… Xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch ứng phó với các yếu tố an ninh phi truyền thống, trong đó có thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh vô hiệu hoá kịp thời nhiều âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình thiên tai, dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm về môi trường, góp phần hạn chế thiên tai…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại tỉnh Thanh Hoá, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT và tìm kiếm cứu nạn. Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra và chịu ảnh hưởng của 11 trận thiên tai khiến 21 người chết và mất tích, 9 người bị thương, tổng thiệt hại tài sản khoảng 1.403 tỷ đồng; xảy ra 111 vụ cháy, nổ khiến 3 người chết, 9 người bị thương. Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ các địa phương, đơn vị kịp thời có mặt để tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bảo đảm tốt ANTT tại các địa bàn; tổ chức 36 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tìm kiếm được 39 thi thể nạn nhân bị đuối nước; huy động 3 tổ công tác thường trực, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển trên 3 bãi tắm là Sầm Sơn, Hải Tiến và Hải Hoà trong mùa du lịch biển 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của các đơn vị trong việc bảo đảm ANTT trong PCTT thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác công an để nắm tình hình có liên quan đến công tác thiên tai; tập trung vào kinh nghiệm và chính sách của các nước trong phòng, chống thiên tai. Rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo từng tình huống cụ thể, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân, các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ PCTT. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình thiên tai để tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi ích nhóm, trục lợi trong quá trình triển khai các chính sách về phòng chống thiên tai, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, vận chuyển cát sỏi và lập bến bãi tập kết trái phép, lấn chiếm lòng sông, bãi sông…

Quốc Hương