Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Tập đoàn Want

Sáng 17-6, Tập đoàn Want – Want Việt Nam đã trao 2.400 phần quà là bánh gạo, với tổng trị giá 270 triệu đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Want – Want Việt Nam.

Tập đoàn Want - Want Việt Nam là nhà sản xuất bánh gạo lớn bậc nhất thế giới, có nhà máy trị giá 70 triệu USD đặt tại Khu Công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang.

Lãnh đạo Tập đoàn Want – Want Việt Nam chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19.

Với kinh nghiệm gần 40 năm trong ngành thực phẩm, tập đoàn thử nghiệm gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long làm nguyên liệu sản xuất bánh gạo và sản phẩm đã có mặt trên hơn 54 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dù mới gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 12 năm 2019, nhưng Tập đoàn đã luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đặc biệt là hỗ trợ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn sự ủng hộ của Tập đoàn Want – Want Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm của Tập đoàn Want - Want Việt Nam đã hỗ trợ cho người dân tỉnh Thanh Hóa và cho biết những phần quà này sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh trao tận tay đến các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh mong rằng thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn trong các hoạt động an sinh xã hội.

Phan Nga