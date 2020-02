Bàn nhậu thời Nghị định 100

Theo số liệu thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 1-1 đến 31-1, triển khai xử lý vi phạm theo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (từ ngày 16 đến 31-1), cả tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người bị thương, 4 người thiệt mạng (giảm 33% so với cùng kỳ năm trước). Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 897 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 760 triệu 110 nghìn đồng, tạm giữ 335 phương tiện, tước giấy phép lái xe 175 trường hợp. Xử lý vi phạm nồng độ cồn: Lập biên bản 238 trường hợp, phạt tiền 378 triệu đồng, tạm giữ 238 trường hợp, tước giấy phép lái xe 211 trường hợp. Tỷ lệ xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông có liên quan đến rượu, bia chỉ chiếm 2%, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.