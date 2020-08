Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tăng cường các biện pháp phòng chống bão số 2

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy BPCKC Nghi Sơn đã tăng cường phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn bà con ngư dân phòng, chống bão.

CBCS Ban Chỉ huy BPCKC Nghi Sơn giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền.

Đơn vị đã kiểm đếm, giữ liên lạc được với các chủ phương tiện gồm 881 phương tiện/3762 lao động. Ngay trong sáng nay (2-8), Ban Chỉ huy BPCKC Nghi Sơn đã trực tiếp kiểm tra tình hình neo đậu phương tiện nghề cá tại vụng Nghi Sơn, khu vực hạ lưu cầu Yên Hòa, cảng cá Hải Bình. Chỉ đạo các đội, trạm, tổ công tác thường trực quân số tại cảng và âu thuyền để hướng dẫn, bố trí sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đảm bảo an ninh, trật tự; tích cực giúp đỡ ngư dân chằng chống, neo, buộc tàu thuyền nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại.

CBCS Ban Chỉ huy BPKCK Nghi Sơn tuyên truyền cho ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi trú đậu an toàn.

Cùng với đó đơn vị chỉ đạo các Trạm BPCKC tăng cường hơn nữa công tác an toàn, an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống cảng biển, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Hải Chuyền