(Baothanhhoa.vn) - Chiều 5-6, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn, đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 4-6 trên đường tỉnh thuộc địa phận xã Vân Sơn (Triệu Sơn) khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Vân Sơn Chiều 5-6, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn, đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 4-6 trên đường tỉnh thuộc địa phận xã Vân Sơn (Triệu Sơn) khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình có 2 nạn nhân Lê Thị Binh và Lê Thị Út Huệ tử vong trong vụ tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND huyện Triệu Sơn, vào khoảng 10h30 ngày 4-6, Lương Văn Lâm (sinh năm 1985, xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa) lái ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-171.15 (thuộc Công ty TNHH MTV Vận tải Bình Xuân, thị trấn Nông Cống) di chuyển trên đường tỉnh 506 (đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu KT Nghi Sơn). Khi đến km số 17+800 thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn, xe tải đâm va và lật đè vào ô tô BKS 36A-468.94 do anh Lê Ngọc Hoàn (sinh năm 1991, ở thôn 2, xã Xuân Thọ, Triệu Sơn) lái và chở theo 3 người trong xe. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ và 1 người bị thương nặng. Ba người thiệt mạng gồm: anh Lê Ngọc Hoàn (sinh năm 1991, trú tại xóm 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), là người lái xe con BKS 36A-468.94; bà Lê Thị Binh (sinh năm 1948) và chị Lê Thị Út Huệ (sinh năm 1992), cùng trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn. Người bị thương là cháu Đỗ Minh Nhật (sinh năm 2014, cũng trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn). Cháu Nhật đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau khi được cấp cứu, cháu Minh Nhật hiện đang tỉnh táo, không sốt. Cháu chỉ bị vỡ xương thái dương, đang tiếp tục được tập trung cứu chữa chăm sóc thêm. Đoàn công tác trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đìnhn có 2 nạn nhân tử vong và 1 người bị thương tại thôn 6, xã Vân Sơn, Triệu Sơn. Đoàn công tác đã tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân đã tử vong gồm gia đình bà Lê Thị Binh và chị Lê Thị Út Huệ (con gái bà Binh); gia đình lái xe Lê Ngọc Hoàn. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời trao số tiền hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng với mỗi nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng với nạn nhân bị thương. Đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn và trao số tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân Lê Ngọc Hoàn ở thôn 2, xã Xuân Thọ, Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn cũng đã hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng, riêng cháu Đỗ Nhật Minh được hỗ trợ 5 triệu đồng. Mạnh Cường

Mạnh Cường