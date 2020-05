Ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều lao động phải chuyển nghề bất đắc dĩ

Từ vài tháng trở lại đây, do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và thu nhập của nhiều người. Vì vậy, vừa chung tay chống dịch, họ vừa tìm việc làm phù hợp có thu nhập, bảo đảm trang trải cuộc sống gia đình...

Do dịch bệnh COVID-19 và dự báo còn kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và thu nhập của nhiều người, nhiều nghề. (Ảnh minh họa).

Hơn 5 năm làm nhân viên cho một công ty du lịch đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa, sau Tết Nguyên đán 2020 chị N.T.L., phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) phải tạm thời nghỉ việc do công ty tạm đóng cửa bởi diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Những tưởng việc đóng cửa công ty chỉ một thời gian ngắn, chị L. không ngờ rằng dịch bệnh lại diễn biến phức tạp khiến cho công việc của chị tạm dừng lâu như vậy. Hơn 3 tháng qua, hàng ngày từ tờ mờ sáng chị L. thức dậy đi lấy chân gà về sơ chế rồi giao tận nhà cho khách. Chị L. cho biết: Chồng tôi làm nghề mộc, ảnh hưởng của dịch bệnh nên không có khách đặt hàng, đành phải nghỉ. Tôi chỉ còn cách bán hàng online để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình với 4 miệng ăn. Tôi chưa bán online bao giờ nên lượng khách hàng cũng ít. May nhờ người quen giới thiệu và anh em hàng xóm cảm thông mua ủng hộ nên hàng tháng tôi có nguồn thu nhập từ “nghề tay trái bất đắc dĩ”. Chật vật đi giao hàng cả ngày, tôi cũng kiếm được khoảng 100 ngàn đồng. Số tiền này giúp gia đình phần nào vượt qua khó khăn. Những hôm hết tiền phải xoay xở vay mượn người thân, khi nào có sẽ trả lại.

Đối với anh N.Đ.T., xã Tế Thắng (Nông Cống), chuyên lái xe đường dài chạy tuyến phía Bắc, do dịch bệnh, phương tiện dừng hoạt động nên anh cũng thất nghiệp luôn. Điều đó cũng đồng nghĩa với anh không có thu nhập. Trong khi đó, gia đình có 2 con nhỏ (đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi), vợ anh làm phụ hồ. Suốt những ngày nghỉ, anh T. theo vợ làm phụ hồ để kiếm thêm ít đồng lo trang trải cuộc sống. Do công việc phụ hồ khá nặng nhọc, những ngày đầu không quen nên anh T. cảm thấy khá mệt. Nhưng vì “miếng cơm manh áo” anh cũng phải gắng chịu đựng, dần dà quen việc, đỡ mệt hơn. Anh T. tâm sự: Cũng may ông chủ thầu thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhận tôi làm. Mỗi ngày làm được trả 150 ngàn đồng. Vợ tôi thì làm lâu nên được chủ thầu trả cao hơn. Dù sao những ngày nghỉ chạy xe do dịch bệnh xảy ra, tôi cũng kiếm được chút việc có thêm thu nhập để lo toan cho cuộc sống. Mong sao tôi được đi làm trở lại, sẽ cố gắng chạy xe an toàn vừa bảo vệ an toàn tính mạng cho hành khách, vừa có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

Với anh N.V.M., xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa), 4 năm làm nghề bốc vác ở chợ Đầu mối Rau quả thực phẩm, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa), chưa năm nào anh phải rơi vào cảnh khó khăn trong công việc như thế này. Trước đây, hàng ngày xe hàng tấp nập, công việc bốc vác có nhiều nên thu nhập cũng ổn định từ 5-6 triệu đồng/tháng. Nhưng từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, tất cả các phương tiện vận tải dừng hoạt động, nghề bốc vác của anh M. cũng không có việc làm tại chợ. Anh M. kể: Vài tháng nay, đặc biệt là thời gian từ ngày 1 đến 15-4 thực hiện cách ly toàn xã hội, tôi gần như ở nhà. Thỉnh thoảng tôi cố gắng nhận thêm việc bốc vác ở các cửa hàng thiết yếu nhưng công việc không nhiều, chủ yếu là những mối quen tạo điều kiện gọi tôi phụ giúp một số công việc để có thêm thu nhập. Mỗi ngày tôi cũng kiếm được gần 100 ngàn đồng tiền công. Dù thu nhập không bằng một nửa trước kia nhưng vậy cũng giúp trang trải cuộc sống.

Những câu chuyện trên đây không phải là hiếm gặp trong thời điểm hiện nay. Có thể nói, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây khó khăn cho không ít doanh nghiệp (DN), người lao động. Thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh, tính đến ngày 24-4-2020, toàn tỉnh có 357 DN với số lao động bị ảnh hưởng là trên 43.500 người. Trong đó, chấm dứt hợp đồng lao động 14.444 người, lao động phải nghỉ luân phiên 9.726 người; tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc 19.356 người. Nguyên nhân do các DN giảm số giờ làm, giảm lương, ngừng việc... Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến tình trạng DN thiếu nguyên liệu sản xuất, không có đầu vào, không có đầu ra, sản phẩm sản xuất ra không xuất đi được... Đặc biệt là các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giầy da, may mặc xuất khẩu có số lượng đông công nhân, lao động đang gặp khó khăn từ khâu nhập nguyên liệu, đến khâu xuất khẩu thành phẩm. Do vậy, các DN buộc phải cắt giảm hoặc phân công ca làm việc luân phiên cho người lao động.

Trước những khó khăn của DN và người lao động, Chính phủ, các cấp ngành và tổ chức công đoàn đã có nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực. Tại tỉnh ta, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, vấn đề bảo đảm an sinh xã hội để bảo đảm cuộc sống tối thiểu, tái tạo sức lao động cho người dân có ý nghĩa quan trọng. Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn nắm chắc tình hình sản xuất, phương án sử dụng lao động của các DN. Cùng với đó đề nghị DN có chính sách giữ chân người lao động khi có nhu cầu tuyển dụng lại, xem xét hỗ trợ một phần kinh phí khi họ nghỉ việc. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động hiểu và chia sẻ cùng DN trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Cùng với Liên đoàn Lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu về những vị trí việc làm còn trống, cũng như thông tin tuyển dụng của DN. Đồng thời, khai thác nhu cầu tìm việc của những người đến làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đối tượng lao động tự do.

