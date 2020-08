An vui là khi có được điểm tựa sức khỏe và tinh thần

(Baothanhhoa.vn) - Nhiều người thường cho rằng phải thu nhập cao mới có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ. Do đó, không ít người khi còn trẻ hay khi còn sức khỏe tốt đã từ chối lên kế hoạch bảo hiểm cho bản thân, thậm chí có ác cảm khi các tư vấn tài chính bảo hiểm tiếp cận để giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, trên thực tế, bảo hiểm ra đời là vì muốn giúp cho mọi người có một kế hoạch tài chính dự phòng để khi chẳng may có rủi ro xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng tham gia.

Đã đến lúc chúng ta cần một "điểm tựa"? Hãy thử tưởng tượng khi gia đình có một khoản thu nhập vừa đủ vỏn vẹn cho sinh hoạt, học phí cho con và những khoản chi phí phát sinh như đám cưới, sinh nhật thì khoản tiền tiết kiệm cho những lúc đau ốm bệnh tật có thể bị thâm hụt. Đành rằng không ai mong muốn rủi ro đến với gia đình mình, nhưng đã gọi là rủi ro thì làm sao tránh được? Chị Hoa (35 tuổi) chia sẻ: “Tháng 4 năm ngoái gia đình tôi xảy ra một sự việc “đã nghèo còn gặp cái eo”, chồng phải vào viện vì bị sỏi thận, rồi tự dưng bệnh nọ ra bệnh kia, chi phí hết gần 30 triệu. Lúc đó, vợ chồng không có đồng nào trong túi, buộc phải mang cái lắc vàng và cái dây chuyền được tặng từ hồi cưới đi bán”. Từ khi kết hôn, gia đình chị Hoa chưa bao giờ có được một khoản tiền tiết kiệm nào, gần như tháng nào tiêu hết tháng đó, nhiều tháng phải đi vay người quen để tiêu, đến khi lấy lương thì trả, nên khi chồng nhập viện thì hai vợ chồng chật vật xoay xở. Không chỉ riêng chị Hoa, mà còn có khá nhiều gia đình chỉ mong mình luôn khỏe mạnh, không phải đi viện. Bởi với họ, chi phí dịch vụ y tế tăng là chất thêm nỗi lo về gánh nặng kinh tế, bên cạnh muôn ngàn nỗi lo khác. Đau đầu, sổ mũi thì còn dễ, chi phí chẳng là bao, nhưng lỡ mắc phải các bệnh tim mạch, tai biến, phẫu thuật thì không biết phải làm sao. Để vơi đi gánh nặng Hiện nay, bên cạnh các sản phẩm bảo hiểm có tính chất tích lũy hay đầu tư thì các công ty bảo hiểm cũng đa dạng hóa danh mục sản phẩm với các gói bảo hiểm thuần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe để hóa giải những lo âu của người dân trước những rủi ro về sức khỏe có thể xảy ra bất cứ lúc nào cùng với những lo lắng về chi phí y tế ngày càng tăng. Với sứ mệnh giúp con người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI vừa được Prudential giới thiệu ra thị trường nhằm đáp ứng hai nhu cầu thiết thực của nhiều gia đình hiện nay: nhu cầu chăm sóc sức khỏe và nhu cầu bảo vệ tài chính khi rủi ro tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn bất ngờ xảy ra. Đặc biệt, sản phẩm được thiết kế với chi phí vô cùng hợp lý, thích hợp với những khách hàng có thu nhập trung bình, đang tìm kiếm giải pháp tài chính phù hợp để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cả gia đình. Tham gia gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI, Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai Kế hoạch Phổ thông hoặc Kế hoạch Tiết kiệm phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình. Theo đó, khách hàng sẽ được hỗ trợ chi phí y tế thực tế khi Điều trị nội trú tại bệnh viện, với giới hạn bảo hiểm tối đa một năm là 100 triệu đồng hoặc 200 triệu đồng (tùy Kế hoạch mà khách hàng lựa chọn). Trong đó có các quyền lợi nổi trội như Phụ cấp nằm viện tại Bệnh viện công, hay quyền lợi Chi trả cho Chi phí giường dành cho thân nhân, và Quyền lợi gia tăng (chỉ áp dụng cho Kế hoạch Phổ thông), chắc chắn là điểm cộng của gói bảo hiểm sức khỏe PRU-AN VUI. Bên cạnh các quyền lợi chăm sóc sức khỏe, khách hàng còn được bảo vệ trước rủi ro Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV), với Số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng hoặc 400 triệu đồng (tùy theo Kế hoạch mà khách hàng lựa chọn). Khoản hỗ trợ này sẽ giúp khách hàng trước các trách nhiệm tài chính (tương lai học vấn của con, các khoản vay…), bù đắp nguồn thu nhập bị mất, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn và duy trì chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, khi tham gia PRU – AN VUI, với hệ thống bệnh viện/phòng khám liên kết của Prudential trải khắp Việt Nam, khách hàng có thể tự do lựa chọn khám chữa bệnh tại bệnh viện/phòng khám trong hệ thống với chất lượng y tế tiên tiến mà không phải lo lắng chuẩn bị trước một khoản tiền mặt để chi trả chi phí y tế điều trị nội trú. Với các bệnh viện, phòng khám ngoài hệ thống liên kết của Prudential, thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm cũng được tinh gọn thông qua các kênh Zalo, cổng thông tin Khách hàng PRUonline và các văn phòng Prudential toàn quốc. Không chỉ đơn thuần là chi trả, hỗ trợ tài chính trong các trường hợp xảy ra rủi ro, khách hàng tham gia còn có thể tiếp cận với những phương pháp chữa bệnh tiên tiến, được chăm sóc y tế một cách chu đáo, với điều kiện vật chất tốt nhất tại các bệnh viện và phòng khám uy tín. PRU – AN VUI giúp khách hàng luôn có một khoản dự phòng để vơi bớt nỗi lo tài chính khi có rủi ro sức khỏe xảy ra. Khi tham gia PRU – AN VUI, khách hàng sẽ sở hữu ngay “Thẻ thông hành sức khỏe” có thể hỗ trợ thanh toán viện phí trực tiếp mà không mất thời gian chờ đợi khi khám chữa bệnh tại hệ thống hơn 200 bệnh viện và phòng khám liên kết của Prudential tại Việt Nam. Theo Prudential Vietnam

