3 sào rau màu chết lụi bất thường, nghi bị kẻ gian phá hoại

Chị Trịnh Thị Xiêm thất thần bên những luống rau đang héo vàng, thối rữa.

3 sào rau màu phân bổ trên 4 thân ruộng khác nhau của gia đình chị Trịnh Thị Xiêm, ở khu phố Thành Mai, phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa) bỗng nhiên vàng lụi, chết rũ. Những luống rau cải, rau mùi, thì là, cải cúc... của gia đình chị đang chờ ngày hái bán tết, nay bỗng trắng tay trong sự uất ức.

“Sáng 10-1, tôi ra thăm ruộng thì thấy các loại rau vàng úa hết. Sau đó, cả 4 ruộng với tổng số 27 luống rau màu đồng loạt lụi dần, những cây trồng yếu đề kháng như cải cúc, thì là thì đã thối rữa” - chị Xiêm cho hay. Đứng trước những ruộng rau không còn khả năng thu hoạch, khuôn mặt chị vẫn thất thần, rười rượi - dù sự việc đã trải qua 4 ngày. Dẫn chúng tôi qua các ruộng thăm xác rau đã và đang thối dần, người phụ nữ 43 tuổi này cho rằng, cả cánh đồng rau vẫn phát triển bình thường, duy chỉ có 4 ruộng của gia đình chị bị chết, đây chắc chắn bị kẻ gian ganh ghét, phá hoại. “Gần đây, gia đình cũng có mâu thuẫn với 2 người ở gần nhà, cũng sản xuất rau là ông V. và ông T. Cách đây ít ngày, ông V. có dọa chồng tôi rằng “sẽ tìm cách triệt hạ xem nhà mày cơ to đến đâu”, chị Xiêm cho biết.

Cũng theo lời chị Xiêm và những nông dân đang sản xuất cùng cánh đồng khi chúng tôi có mặt, nhiều khả năng những luống rau màu này bị “hạ độc” bởi loại thuốc diệt cỏ Ally. Đây là loại thuốc có độc tố cao, không màu, không mùi nên khó phát hiện. Tuy nhiên, loại thuốc diệt cỏ này chỉ dành cho dọn sạch ruộng, sau đó cấy lúa, chứ không phun cho ruộng rau màu. Theo phán đoán, kẻ gian đã đổ thuốc trừ cỏ vào bể chứa nước tưới ở đầu ruộng, sau đó gia đình không biết nên dẫn sang 3 ruộng còn lại qua hệ thống ống ngầm lâu nay, rồi lấy nước tưới rau. Suy đoán này có lý bởi ít ngày trước, gia đình các anh Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Nam và Đinh Duy Phượng, có ruộng gần ruộng gia đình chị Xiêm, thiếu nước tưới nên xin vài gánh nước từ bể chứa của gia đình, sau đó cũng bị chết một diện tích nhỏ rau màu do tưới nước này. 3 cây đu đủ sai quả trồng đầu bờ ruộng, được gia đình tưới nước từ bể chứa này, nay cũng đang vàng lá, héo úa.

Toàn bộ diện tích 1.500m2 (tương đương 3 sào) đất trồng rau màu nghi bị phá hoại này cũng chính là toàn bộ đất sản xuất nông nghiệp của 6 nhân khẩu trong gia đình chị Xiêm. Các con đã đi học và đi làm, nhưng nghề chính của chị và chồng là anh Nguyễn Văn Phong là chuyên canh các loại rau màu quanh năm. 4 ruộng rau cũng chính là nguồn thu chính của gia đình để trang trải cuộc sống bấy lâu nay. Theo lời chị Xiêm, do trồng chuyên canh gối lứa nên hầu như ngày nào gia đình cũng có thu nhập hàng trăm nghìn đồng từ bán rau màu, có ngày nhiều thu tới 1,2 triệu đồng. Những luống rau nghi bị bức tử này, trước đó vẫn xanh mơn mởn, khoảng 1 tuần nữa là đến kỳ thu hoạch, dự kiến thu rải rác đến cận kề những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý. 27 luống rau màu các loại với tổng thiệt hại cả chục triệu đồng, nay nghi bị phá hoại khiến gia chủ lâm khó khăn khi cái tết đã cận kề.

Điều đáng nói, cách đây tròn 4 năm, gia đình chị Xiêm, anh Phượng cũng bị kẻ gian phá hoại các ruộng rau màu bằng thủ đoạn tương tự. “Đất bị nhiễm loại thuốc trừ cỏ này sẽ không trồng được rau trong một thời gian dài, ít nhất phải mất gần 1 năm cải tạo đất mới tái trồng được. Thiệt hại trước mắt đã đành, nhưng cả năm không canh tác được mới là thất thu lớn, bởi trồng rau là hoạt động kinh tế chính của gia đình” - chị Xiêm ngán ngẩm cho hay.

Được biết, tối ngày 12-1, sự việc đã được gia đình nạn nhân báo lên Công an phường Quảng Thành. Qua tìm hiểu của phóng viên vào chiều muộn ngày 13-1, phía UBND phường Quảng Thành vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể. Làm việc tại Công an phường Quảng Thành, Trung tá Lê Ngọc Tùng, trưởng công an phường, cho biết: “Phía công an phường đã nắm được sự việc, đã có văn bản báo cáo lên Công an TP Thanh Hóa. Còn vấn đề điều tra đến đâu, theo quy định ngành dọc thì chúng tôi không được phát ngôn, phải có giấy giới thiệu của cấp trên, các anh thông cảm”.

Nhóm PV