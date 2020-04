209 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Thanh Hoá tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 21-4, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Thanh Hoá đã hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Ngay trong đợt hiến máu lần này, Công an thành phố Thanh Hoá đã thu được gần 200 đơn vị máu.

Với nghĩa cử cao đẹp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thanh Hoá đã tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Nguồn máu thu được từ chương trình hiến máu tình nguyện này sẽ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu cứu người tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19, đồng thời bổ sung nguồn máu an toàn vào ngân hàng máu của tỉnh để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Việc cán bộ, chiến sỹ Công an TP Thanh Hoá tham gia hiến máu đã thể hiện hành động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá với tinh thần công an vì nhân dân phục vụ và tình nguyện hiến máu cứu người, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Khánh An