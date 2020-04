201 doanh nghiệp, trường học thực hiện việc cắt giảm lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đang quản lý trực tiếp 565 công đoàn cơ sở (CĐCS) các doanh nghiệp (DN), với 163.705 công nhân, lao động (LĐ) là đoàn viên công đoàn thuộc các loại hình DN. Nhiều DN trên địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19, đặc biệt là các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giầy, may mặc xuất khẩu. Từ cuối tháng 3-2020 đến nay, nhiều DN phải sản xuất cầm chừng, thu hẹp sản xuất, cho công nhân nghỉ việc luân phiên và từng bước đã cắt giảm LĐ.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh nên ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động.

Thông tin từ LĐLĐ tỉnh cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có 201 đơn vị (trong đó khối DN là 156, trường học là 45) phải thực hiện việc cắt giảm LĐ, với số LĐ bị ảnh hưởng là 46.686 người. Trong đó, chấm dứt hợp đồng LĐ 15.982 người; LĐ phải nghỉ luân phiên 7.845 người; tạm hoãn hợp đồng LĐ, ngừng việc 22.859 người. Theo báo cáo của các cấp công đoàn, các DN sẽ tiến hành cắt giảm LĐ theo thứ tự như: Cắt giảm toàn bộ LĐ đang trong thời gian thử việc; nếu dịch COVID-19 vẫn tiếp tục như hiện nay sẽ cắt giảm đến LĐ có thời hạn làm việc dưới 1 năm, bố trí cho người LĐ làm việc luân phiên để duy trì hoạt động; từ tháng 5 trở đi nếu dịch COVID-19 vẫn chưa giảm thì sẽ tiếp tục cắt giảm đến hợp đồng LĐ từ 1 năm trở lên. Dự báo cao nhất có khả năng phải cắt giảm tối đa đến 50% lực lượng LĐ của DN.

Nhiều cơ sở mầm non tư thục phải dừng hoạt động nhiều tháng nay do ảnh hưởng của dịch COVID - 19.

Trước thực trạng trên, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn nắm chắc tình hình sản xuất tại các DN, phương án sử dụng lao động của các DN, yêu cầu chủ tịch CĐCS các DN thực hiện một số biện pháp cụ thể. Để người LĐ đang làm việc an tâm sản xuất, thu hút được người LĐ đã nghỉ việc trở lại làm việc, khi DN phục hồi sản xuất kinh doanh thì CĐCS đề nghị DN có chính sách giữ chân người LĐ khi DN có nhu cầu tuyển dụng lại. Khi chấm dứt hợp đồng LĐ với người LĐ có hợp đồng LĐ từ 1 năm trở lên, CĐCS đề nghị DN phải xây dựng phương án tinh giảm LĐ theo đúng quy định, đảm bảo các chế độ cho người LĐ, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về LĐ và thông báo cho CĐCS biết. Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, động viên để người LĐ hiểu và chia sẻ cùng DN trong điều kiện khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra; đề nghị DN phải tuyên truyền cho người LĐ biết trước khi thực hiện việc tinh giảm. Để giữ chân được người LĐ, DN cũng thuận lợi trong việc tuyển dụng người LĐ khi có nhu cầu, công đoàn tham gia góp ý với người sử dụng LĐ có sự thỏa thuận với người LĐ (loại hợp đồng thử việc và hợp đồng có thời hạn dưới 1 năm). Như vậy sẽ thực hiện được vai trò bảo vệ người LĐ và giúp cho DN ổn định.

Để giúp các DN vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho người LĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn các thủ tục để DN được hỗ trợ về chính sách giảm, giãn tiến độ nộp thuế, tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội, cơ cấu gia hạn nợ, giảm lãi suất vay vốn cho các đơn vị, DN do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ một cách kịp thời; có hướng dẫn cụ thể kịp thời cho các đối tượng được hỗ trợ khi người LĐ bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng LĐ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ. LĐLĐ tỉnh đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu chính sách hỗ trợ đoàn viên, công nhân, LĐ bị mất việc làm do DN thu hẹp sản xuất, tạm dừng hoạt động vì đại dịch COVID-19 và hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện; quy định cụ thể các đối tượng DN được giảm, hoãn, không phải trích kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thanh Huê