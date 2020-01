20 điểm chợ hoa xuân trong dịp Tết Nguyên đán Cánh Tý 2020 tại TP Thanh Hóa

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND TP Thanh Hóa tổ chức 20 điểm chợ hoa xuân trên địa bàn.

Điểm chợ hoa xuân trên đường Bào Ngoại, phường Đông Hương.

Chợ hoa xuân kéo dài từ ngày 10-1 đến 17 giờ ngày 24-1 (tức từ ngày 16 đến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý). Các điểm tổ chức chợ hoa xuân gồm: Khu vực Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải; vỉa hè tuyến đường vành đai thành phố (đường CSEDP), vỉa hè đường Đông Hương 2, đường Bào Ngoại, Đông Hương 9, phường Đông Hương; vỉa hè phía Nam đường Lê Lai…

Điểm chợ hoa xuân tại Khu vực Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh.

Đối với khu vực xây dựng Quảng trường Trung tâm TP Thanh Hóa tại phường Đông Hải, thành phố thống nhất vận động xã hội hóa san lấp mặt bằng để tổ chức điểm chợ bán hoa, cây cảnh trong dịp Tết.

Điểm chợ hoa xuân trên vỉa hè tuyến đường vành đai thành phố (đường CSEDP).

Với mục tiêu “An toàn – văn minh - hiệu quả”, TP Thanh Hóa giao cho Công an thành phố, Đội kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp với chính quyền các phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ đăng ký kinh doanh; phân công lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các điểm chợ hoa xuân.

Trần Thanh