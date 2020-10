15h, ngày 15-10-2020: Đối thoại trực tuyến “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Báo Thanh Hóa tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” vào lúc 15h, ngày 15-10-2020. Chương trình được phát trực tiếp trên baothanhhoa.vn, trên kênh Youtube và Fanpage Facebook của Báo Thanh Hóa.

Khách mời của chương trình là đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục chọn là “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Thông qua chương trình đối thoại, nhằm làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong đó tập trung vào các nội dung như: an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình; an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội, an toàn về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn trên môi trường mạng…

Chương trình bắt đầu lúc 15h, thứ Năm, ngày 15-10-2020.

Nội dung chương trình sẽ được cập nhật trực tuyến trên Báo Thanh Hóa điện tử (http://baothanhhoa.vn/); phát trực tiếp trên kênh YouTube của Báo Thanh Hóa (https://www.youtube.com/user/BaoThanhHoa/featured?view_as=subscriber) và Fanpage của Báo Thanh Hóa (https://www.facebook.com/baothanhhoa.vn/).

