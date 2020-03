Xử lý dứt điểm các cơ sở tái chế nhựa, bao bì gây ô nhiễm môi trường tại xã Thái Hòa

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở tái chế nhựa, bao bì thuộc địa phận xã Thái Hòa (Triệu Sơn) diễn ra nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Các cơ sở tái chế nhựa, bao bì gây ô nhiễm môi trường.

Được biết, từ năm 2013, trên địa bàn xã Thái Hòa bắt đầu xuất hiện hoạt động thu gom, tái chế bao bì xi măng. Từ 4 - 5 cơ sở ban đầu, đến nay, số lượng các cơ sở giặt, tái chế bao bì xi măng tại xã lên tới con số 26. Theo phản ánh, các cơ sở này hoạt động theo quy mô nhỏ lẻ, manh mún, mang tính chất hộ gia đình. Đáng nói, vị trí các cơ sở này đều nằm xen kẽ trong khu dân cư, hệ thống nước thải không được xử lý triệt để, trang thiết bị sơ sài, thiếu thốn, được chủ hộ vô tư xả thẳng ra ngoài môi trường, men theo con mương trong xã.

Nguồn nước được thải trực tiếp ra môi trường.

Qua tìm hiểu được biết, hoạt động tái chế nhựa, bao bì tại các cơ sở trên địa bàn xã là hoạt động tự phát của các hộ gia đình đã tồn tại qua nhiều năm. Công tác xử lý môi trường chưa được đảm bảo, các cơ sở chưa đầu tư hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; khối lượng nước thải rắn và nước thải chưa qua xử lý còn thải trực tiếp ra môi trường, đặc biệt là thải trực tiếp ra sông Nhơm. Mặc dù, một số hộ đã đầu tư bể lắng lọc, tuy nhiên lượng nước được thải ra môi trường chưa có đánh giá tiêu chuẩn cụ thể, chưa có cơ sở khoa học độ an toàn. Qua nhiều lần kiểm tra, đã xử phạt hành chính và nhắc nhở các cơ sở về tình trạng ô nhiễm môi trường đồng thời yêu cầu các cơ sở này có giải pháp hoặc đầu tư hệ thống xử lý chất thải. Tuy nhiên, do chủ yếu là mô hình tự phát trong dân, tổng mức đầu tư không lớn, do đó việc đầu tư hệ thống xử lý môi trường chưa được các hộ gia đình quan tâm, vẫn để tình trạng xả nước thải, chất thải rắn trực tiếp ra môi trường mà chưa qua xử lý.

Việc các cơ sở giặt, tái chế bao bì vẫn hàng ngày xả nước thải ra dòng sông Nhơm đã gây ô nhiễm trực tiếp đến nguồn nước. Việc này đã được cấp ủy chính quyền địa phương thấy rõ từ nhiều năm nay, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có giải pháp hiệu quả.

Quốc Hương