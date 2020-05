Vụ việc ông Lê Kỳ Vinh, xã Quảng Ngọc tử vong vì điện giật: Không có dấu hiệu tội phạm

Sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Hoàng Thị Mận, thôn Uy Bắc, xã Quảng Ngọc (Quảng Xương), Báo Thanh Hóa đã có công văn gửi Công an huyện Quảng Xương để được giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 25-5-2020, Công an huyện Quảng Xương có Công văn số 841/CAQX trả lời Báo Thanh Hóa với nội dung chính như sau:

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Hồi 17h30 phút ngày 5-7-2019, trực ban hình sự Công an huyện Quảng Xương tiếp nhận tin báo của Công an xã Quảng Ngọc với nội dung: Vào khoảng 15h40’ cùng ngày, ông Lê Kỳ Vinh (SN 1962) ở thôn Uy Bắc, xã Quảng Ngọc bị điện giật chết tại gia đình. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Xương, Công an xã Quảng Ngọc tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ và xác định:

- Hiện trường vụ việc: Tại vị trí nạn nhân bị điện giật là khu vực bờ tường bao quanh khoảng sân trước nhà chính Bắc của gia đình, có 1 cây cột sắt hình tròn làm để chống mái hiên nhà lợp tôn, trên đó buộc đoạn dây phơi bằng sắt 1 ly, xã đòn tay bằng sắt (Hiện trường đã được thu dọn trước khi cơ quan công an có mặt). Kiểm tra tại vị trí phía trước nhà chính trên mái nhà bán bình lợp tôn có một đoạn dây dẫn điện kéo (từ sau công tơ) vào gia đình bị cọ sát vào mái tôn, đứt phần nhựa, trật lõi có kích thước (0,2x0,1) cm.

- Khám nghiệm tử thi: Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã giải thích cho gia đình bà Mận về việc để có căn cứ xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Vinh phải trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm giải phẫu tử thi đối với ông Vinh. Tuy nhiên, gia đình cương quyết không cho tổ công tác xem xét tử thi ông Vinh cũng như không cho giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân chết của ông Vinh.

- Đánh giá nguyên nhân dẫn đến việc ông Vinh tử vong: Do đường điện nhà ông Vinh kéo từ cột điện phía tây sau công tơ vào nhà để sử dụng điện sinh hoạt đi qua phía trên mái nhà bán bình lợp tôn, có đoạn dây dẫn điện bị đứt phần nhựa, trật lõi có kích thước (0,2x0,1) cm nên dẫn đến nhiễm điện xuống mái tôn vào cột sắt đỡ mái tôn, và nhiễm điện vào dây phơi dẫn đến ông Vinh đang phơi khăn thì bị điện giật tử vong. Tuy nhiên, về cơ sở pháp lý không có căn cứ kết luận nguyên nhân dẫn đến ông Vinh tử vong.

- Đối với trách nhiệm của cá nhân, HTX Điện lực Quảng Ngọc: Khoảng 15h40“ngày 5-7-2019, anh Hoàng Văn Qúy (SN1983) là nhân viên HTX điện Quảng Ngọc, trực điện thoại về việc xử lý sự cố điện tại HTX điện Quảng Ngọc nhận được điện thoại về việc tại nhà bà Hoàng Thị Mận bị nhiễm điện. Ngay sau đó anh Quý đã điện thông báo cho anh Vũ Quang Trung (SN 1972), anh Lương Văn Tịnh (SN 1968) là nhân viên sữa chữa điện của HTX điện Quảng Ngọc, đang sửa điện cho gia đình anh Hoàng Duy Thành, ở thôn Gia Hằng, xã Quảng Ngọc đến nhà bà Mận để kiểm tra. Khi anh Tịnh, anh Trung nhận được điện thoại vào khoảng 15h45”cùng ngày đến nhà bà Mận thì đã thấy ông Vinh nằm bất động ở sân nên 2 anh đã cắt điện và báo cáo cho anh Quý biết.

Căn cứ Luật Điện lực năm 2004, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012, tại khoản 4, Điều 58 Luật Điện lực năm 2004 quy định “Tổ chức, cá nhân sử dụng điện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống điện của mình, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện”. Qua khám nghiệm hiện trường điểm gây nhiễm điện vào dây phơi ở phía sau công tơ đo điện nên trách nhiệm đảm bảo an toàn khi sử dụng điện là của cá nhân các hộ sử dụng điện, không thuộc trách nhiệm của đơn vị cung cấp điện. Do đó, phạm vi mất an toàn điện không phụ thuộc trách nhiệm HTX Điện lực xã Quảng Ngọc, không xem xét cá nhân là cán bộ HTX điện Quảng Ngọc.

Căn cứ tài liệu xác minh, căn cứ Thông tư liên tịch số 01 ngày 29-12-2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố. Căn cứ các Điều 56, 145, 146 và 147 Bộ Luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Xương thống nhất đánh giá vụ việc ông Vinh bị điện giật chết tại gia đình không có dấu hiệu tội phạm nên không ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm, đã thông báo cho gia đình bà Hoàng Thị Mận biết.

Trong quá trình điều tra xác minh vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã thực hiện đúng các bước điều tra, xác minh một cách khách quan và trình tự của pháp luật. Sau khi nhận thông báo về việc kết quả xác minh vụ việc, bà Hoàng Thị Mận vẫn tiếp tục gửi đơn đến nhiều cấp, ngành đề nghị xử lý trách nhiệm đối với cá nhân HTX Điện xã Quảng Ngọc và khiếu nại Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương, cán bộ thụ lý giải quyết vụ việc không khách quan, không ra quyết định giải quyết tin báo, vi phạm tố tụng. Xét thấy nội dung đề nghị của bà Mận không có cơ sở pháp lý, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã trả lời đơn nhiều lần việc khiếu nại trên của bà Mận.

Tòa soạn Báo Thanh Hóa